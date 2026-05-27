金秀贤回来了！泪诉委屈一年后终获清白：谢谢大家的信任和等待

韩剧男神金秀贤一年前还在记者会上含泪喊冤，今日（27日）所属经纪公司「Goldmedalist」就发出声明，表示随著YouTube「横竖研究所」运营者金世义昨天（26日）被拘留，金秀贤总算洗刷了身上的冤屈。

公司强调，有关金秀贤方对金世义提出的多起告诉、告发案件，调查结果显示，金世义方面对金秀贤提出的各种质疑和证据通通都不是事实。 尤其之前在记者会上公开的故人（指已故金赛纶）的KakaoTalk对话内容，后来证实是跟金秀贤无关的其他人对话遭到伪造、变造; 就连故人的声音档，也是利用AI技术生成的造假资料。

公司进一步指出，金世义涉嫌违反《资讯通讯网法》（散布虚假消息毁谤名誉）、跟踪骚扰处罚法、性暴力处罚法（散布拍摄物及强迫使用拍摄物），还有恐吓等罪名，法院考量案情重大，已经核发了拘留令。 公司也感谢执法单位努力基於客观证据查明真相。



「金秀贤一年前在记者会上承诺：『我不会请大家相信我，我一定会证明给大家看。』过去这一年，他拼了命就是为了遵守这个约定。 如今透过法律程序和彻底的调查，终於证明了清白。」最后公司向所有愿意相信金秀贤、愿意等他的人深深一鞠躬，正式宣告金秀贤回来了。

26日，首尔中央地方法院针对涉嫌散布金秀贤假消息的金世义进行拘留前审讯，最后以「有灭证或逃亡疑虑」为由，签发了拘留令。 不过金世义在接受完审查后，还是打死不认，坚持「我完全不承认任何嫌疑」。 金世义先前不仅乱爆料说金秀贤跟未成年时期的金赛纶交往，还指控金秀贤方面逼金赛纶还债，是导致她轻生的直接原因，甚至散播假的录音档。 调查机关也认为，去年3月金世义在记者会上拿出来当作两人交往证据的KakaoTalk对话纪录，同样是伪造的。



随著金秀贤的回归，他与曹宝儿主演的Disney+电视剧《山寨人生》即将上档的概率加大。

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