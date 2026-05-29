《花样青春Limited Edition》收视率掉漆但口碑没输！三人狼狈奔波掀共鸣，网友：跟对的人乱走，本身就是最好看的风景

罗英锡PD制作的tvN综艺《花样青春Limited Edition》这回真的踢到铁板了！最新一集收视率仅剩2.9%，跟上一集并列开播以来最低，对比2016年播出的《花样青春3》当年创下的11.8%超高收视，真的是一场天壤之别。

日前播出的第4集中郑柔美、朴叙俊、崔宇植三人为了拚当日来回济州岛，拚命跑到光州国际机场，结果现实问题一个接一个来。 三人从宝城绿茶园移动到海边，看到空荡荡的海岸跟拉下铁门的店家，当场傻眼。 差点找不到住宿的时候，命运般遇上民宿老板，总算用4万韩元搞定住宿。



省下住宿费后，他们把钱拿去吃好料，从石斑鱼、巨蚌到小鲍鱼，满满一桌海鲜大餐看起来超奢华。 但快乐总是短暂的，隔天早上「福利抽奖」没抽到想要的车，整个行程大乱。 他们讨论半天决定改去光州，结果到了机场才发现，得等有人退票才能飞济州，最后只等到一个位子。三个人回到光州住宿后还是不死心，一直刷机票。 朴叙俊率先认清现实宣布放弃，崔宇植则提议隔天靠抽住宿福利来省钱，两人为此讨论了足足一个半小时。



首两集收视率分别为3.7%和3.5%，如今掉到2.9%，罗PD这招牌看来也失灵了。 第4集虽然掉到2.9%，但根据尼尔森韩国统计，该集在首都圈与全国家庭收视率上，连续4周在有线及综合编成频道中拿下同时段第一名；tvN核心目标族群男女2049的收视率，同样连续4周稳坐同时段冠军宝座。换句话说，即便数字不漂亮，但在同类型节目中还是很能打。



虽然整体收视率跟全盛时期没得比，但三人浑然天成的化学反应跟荒谬又真实的旅行过程，还是在网路上掀起不少讨论。不少观众表示，看郑有美、朴叙俊、崔宇植为了省钱狼狈奔波、为了行程方向吵到翻，反而更贴近「青春」的本质——就算计画再烂、预算再少，跟对的人一起乱走，本身就是最好看的风景。



此外，《花样青春 Limited Edition》以「没有任何刺激元素却令人欲罢不能」的日常感赢尽口碑，喜爱韩综的观众可以到Viu随时收看这一热门综艺！

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