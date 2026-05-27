金秀賢回來了！淚訴委屈一年後終獲清白：謝謝大家的信任和等待

韓劇男神金秀賢一年前還在記者會上含淚喊冤，今日（27日）所屬經紀公司「Goldmedalist」就發出聲明，表示隨著YouTube「橫豎研究所」運營者金世義昨天（26日）被拘留，金秀賢總算洗刷了身上的冤屈。

公司強調，有關金秀賢方對金世義提出的多起告訴、告發案件，調查結果顯示，金世義方面對金秀賢提出的各種質疑和證據通通都不是事實。 尤其之前在記者會上公開的故人（指已故金賽綸）的KakaoTalk對話內容，後來證實是跟金秀賢無關的其他人對話遭到偽造、變造; 就連故人的聲音檔，也是利用AI技術生成的造假資料。

公司進一步指出，金世義涉嫌違反《資訊通訊網法》（散佈虛假消息毀謗名譽）、跟蹤騷擾處罰法、性暴力處罰法（散佈拍攝物及強迫使用拍攝物），還有恐嚇等罪名，法院考量案情重大，已經核發了拘留令。 公司也感謝執法單位努力基於客觀證據查明真相。



「金秀賢一年前在記者會上承諾：『我不會請大家相信我，我一定會證明給大家看。』過去這一年，他拼了命就是為了遵守這個約定。 如今透過法律程序和徹底的調查，終於證明了清白。」最後公司向所有願意相信金秀賢、願意等他的人深深一鞠躬，正式宣告金秀賢回來了。

26日，首爾中央地方法院針對涉嫌散布金秀賢假消息的金世義進行拘留前審訊，最後以「有滅證或逃亡疑慮」為由，簽發了拘留令。 不過金世義在接受完審查後，還是打死不認，堅持「我完全不承認任何嫌疑」。 金世義先前不僅亂爆料說金秀賢跟未成年時期的金賽綸交往，還指控金秀賢方面逼金賽綸還債，是導致她輕生的直接原因，甚至散播假的錄音檔。 調查機關也認為，去年3月金世義在記者會上拿出來當作兩人交往證據的KakaoTalk對話紀錄，同樣是偽造的。



隨著金秀賢的回歸，他與曹寶兒主演的Disney+電視劇《山寨人生》即將上檔的概率加大。

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