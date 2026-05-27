金秀贤名誉毁损案「最新进展」，金世义被逮捕羁押、法院曝关键原因：有潜逃风险

演员 金秀贤 遭散播虚假消息，并涉嫌利用人工智慧（AI）变造已故演员 金赛纶 声音、损害其名誉的 YouTube《横竖研究所》代表 金世义，最终遭到法院羁押。

26日，首尔中央地方法院负责审理羁押令的副部长法官朴东植，针对涉嫌违反《性暴力犯罪处罚等相关特例法》（利用摄影机拍摄及散布等）与《资讯通信网法》名誉毁损等罪嫌的金世义，进行羁押前嫌疑人讯问（羁押必要性审查）后，正式签发羁押令。法院表示，认为金代表有湮灭证据及逃亡之虞，因此决定羁押。





金代表涉嫌透过 YouTube 节目等管道散播有关金秀贤的虚假消息。尤其还涉嫌利用 AI 技术精密变造已故者的声音后，再捏造不实内容，以此毁损金秀贤名誉。

此前，金代表曾与已故金赛纶遗属一同召开记者会，公开遭变造的伪造录音档，并主张：「金秀贤从金赛纶未成年时期就与其交往。」对此，金秀贤方面立刻反驳该档案「是透过 AI 变造的档案」，并以名誉毁损等罪嫌对金世义提出告诉。（先前相关报导：「横竖研究所」金世义遭检方声押！警方认定金秀贤恋童绯闻全是假，对话纪录、录音档都涉造假）





负责调查此案的警方，已於本月14日向检方申请羁押令。羁押令内容明载：「嫌疑人明知金演员并未在死者未成年时期与其交往，且死者死亡原因也与金演员无关，却仍以诽谤为目的散布虚假事实。」

另一方面，金世义在出席羁押必要性审查时，仍表示：「羁押令内容充满虚假事实，连最基本的事实整理都没有做好，是荒唐至极的内容。」据悉，他至今仍全面否认所有相关指控。

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