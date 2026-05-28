《刘在锡的民宿法则！》变泪崩现场！池睿恩首度松口罹癌：医警告「0.1cm就恐扩散」！刘在锡安慰：幸好现在没事了

女艺人池睿恩日前在节目中首度坦承罹患甲状腺癌，让不少粉丝相当震惊。

在公开的《刘在锡的民宿法则！》中，她与刘在锡、李光洙、边佑锡等人一同露营，并聊到过去因健康恶化暂停活动的时期。当时一群人正在准备露营料理，刘在锡小心翼翼地开口：「你现在健康完全恢复了，根本看不出来有生过病。」池睿恩听完也点头回应：「对，现在好很多了，真的很庆幸。医生说原本只要再扩大0.1cm就可能转移，但我当时的肿瘤算满多的，还好没事，真的很感激。」



后来进行到营火晚会的环节时，池睿恩忍不住默默落泪。刘在锡见状赶紧安慰在场其他人，并解释说：「大家应该有看到新闻，睿恩之前身体不舒服，幸好现在康复了，才能一起来这里。」池睿恩去年就曾因为健康问题突然中断活动，当时经纪公司只低调回应「涉及个人医疗隐私，难以确认」，并未正面说明病情。



此外，池睿恩还在自己的社群平台贴出《刘在锡的民宿法则！》的宣传照，照片中她与边佑锡、李光洙并肩坐在花田里，气氛看起来相当轻松愉快。



《刘在锡的民宿法则！》是刘在锡担任新手露营场长，与员工李光洙、边佑锡、池睿恩一起接待客人的实境秀，目前已经播出到第5集，剩下第6到第10集将在6月2日陆续公开。

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