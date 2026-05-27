【图】一出场就是焦点！GD现身CHANEL大秀，同框CEO与奥斯卡影后画面掀韩网热议！

GD（权志龙）於26日出席在首尔永登浦区举行的 CHANEL Métiers d'art 2026 工坊系列时装秀。

当天看秀造型以一件以「春景画作」为灵感的外套成为亮点，整体宛如将艺术画作直接穿上身，搭配简约下身与低调配件，让视觉焦点自然集中於外套本身，也更突显他一贯兼具艺术气息与随性质感的穿搭风格。



而 GD 秀场座位依旧稳坐头排最核心位置，左侧是 CHANEL CEO Bruno Pavlovsky，右侧则是奥斯卡影后 Marion Cotillard，也立刻在韩网掀起热烈讨论。韩网友纷纷留言：「CEO 和 GD 都好可爱」、「缪斯果然不一样」、「今天看起来格外年轻」、「坐在 CEO 旁边，还是最后登场，CHANEL 最爱 GD 真的说得过去」、「哦～旁边是 Marion Cotillard 耶」、「在 CHANEL 的待遇确实不一样」等。

另一方面，GD 近期也与太阳、大声以 BIGBANG 完整体身份登上 2026 年美国科切拉音乐节（Coachella），时隔多时再度合体登台。同时也宣布将於 8 月举行 BIGBANG 出道 20 周年纪念演唱会，作为重要纪念活动之一，消息一出也引发不少期待。



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