14個月冤屈洗清！金秀賢《山寨人生》接棒復出？Disney+仍在觀望

韓星金秀賢先前深陷與已故女星金賽綸在她未成年交往的爭議，如今案情大逆轉！首爾警方調查後證實，當初所謂的證據全是造假，金秀賢確定清白，長達14個月的演藝空白期可望畫下句點。

這起風波源於網路頻道「橫豎研究所」運營者金世義爆料金秀賢在金賽綸未成年時與她交往，甚至質疑兩人的死有關聯。 不過首爾中央地方法院26日已針對該頻道代表金世義發出拘捕令，法官認定他在明知指控不實的情況下，仍為了抹黑而散佈假消息。

警方進一步揭露，所謂的對話紀錄其實是截圖後把別人名字P成金秀賢，而金賽綸的錄音檔更是利用AI技術合成的假檔案。 江南警察局最終確認，兩人從未在金賽綸未成年時交往，她的死亡背景也與金秀賢無關。金秀賢的經紀公司Goldmedalist27日也發表聲明，證實各項指控皆非事實。 律師強調既然已經還他清白，就該讓金秀賢回到原來的位置。



隨著司法風險解除，外界焦點立刻轉向他的復出作品——Disney+原創影集《山寨人生》。 這部耗資超過600億韓元的大製作，原本計劃第一、二季同時拍攝，卻因爭議導致第二季進度延宕，3月的上檔計劃也臨時喊卡。 Disney+先前為避風頭，一度將該劇從片單中移除。 即便在金世義被拘留後，Diseny+仍表示「現有立場沒有改變」。 外界推測，平台方將綜合考量官方調查結果以及未來的輿論走向，再進行編排討論。



金秀賢能否藉這部作品成功回歸，粉絲和業界都在看。

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