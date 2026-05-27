池睿恩晒与边佑锡×李光洙《刘在锡的民宿法则！》温馨花絮照！李光洙金牙超抢眼，一起捧脸画面太有爱XD

由刘在锡、李光洙、边佑锡、池睿恩出演的 Netflix 综艺《刘在锡的民宿法则！》已经在昨日（26）上线，大家都有看了吗？

池睿恩於26日在个人 IG 发文写下「刘在锡 Camp」，并公开多张拍摄花絮照，分享 Netflix 综艺《刘在锡的民宿法则！》的拍摄现场氛围。

照片中可以看到她与边佑锡、李光洙并肩坐在长椅上的画面，边佑锡与池睿恩比出V手势，气氛轻松又自然；李光洙则闭著眼睛悠闲放松，展现惬意状态。另外也有三人在花田中做出捧脸姿势，真的太可爱！还有李光洙的金牙加上表情也太好笑 XD



照片曝光后也立刻掀起网友热烈讨论：「三人化学反应是什么」、「太搭了吧」、「怎么这么可爱啊呜呜」、「《刘在锡的民宿法则！》太有趣了」、「我已经在期待下周到来」、「姐姐和职员们太搭了，我会好好看节目的」等热烈反应。

《刘在锡的民宿法则！》以「初次挑战营地主人」的刘在锡为核心，搭配性格各异的员工李光洙、边佑锡、池睿恩，一同在营地展开吃住玩乐的团体生活。目前节目已於 Netflix 公开至第5集，第6至10集预计将於下月2日接续上线。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻