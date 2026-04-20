美使馆出手救房时爀！要求解禁出国禁令 只为BTS美国巡演？

韩国娱乐龙头HYBE议长房时爀，因涉嫌「欺诈性不正当交易」正在接受警方调查，并被限制出境。 不过最新消息传出，美国驻韩大使馆竟为此发函，向韩国警察厅请求「放人」，希望让房时爀可以顺利出国。

综合韩媒报导，美国驻韩大使馆近日向韩国警察厅代理厅长柳栽成（音译）发送正式信函，要求解除房时爀、HYBE执行长李在尚（音译）、副会长金贤贞（音译）等三人的出境禁令，理由是他们需要前往美国参加重要活动。

据了解，美方在信中特别提到房时爀等人预计出席将於7月4日举行的美国建国250周年纪念活动，同时也需支援正在进行世界巡演的防弹少年团（BTS）美国场次。 美方希望韩国政府能配合，让他们顺利入境美国。



这起风波的源头要回溯到去年8月。 首尔警察厅金融犯罪调查队以违反《资本市场法》为由，对房时爀祭出出境禁令。 警方怀疑房时爀在2019年、HYBE尚未上市时，向既有投资人谎称公司暂无IPO（首次公开发行）计划，结果却私下让公司高层成立的私募基金，透过特殊目的公司（SPC）低价收购股份，随后公司火速上市，从中赚取高达1900亿韩元的不法利益。

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针对此案，首尔警察厅厅长朴正浩（音译）本月稍早曾表示，相关法理审查已接近完成，「不久后就会做出结论」。 如今美国大使馆突然介入，要求解除房时爀的出境限制，也让外界更加关注这起案件的最终走向。

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