BTS柾国汉江巧遇粉丝，秒答应合照！但谈到私生粉态度大转变✖︎严厉警告侵犯隐私的行为

BTS 防弹少年团成员 柾国（Jung Kook）对部分私生粉的行为表达了不满情绪，丝毫不退让。

柾国1日透过社群媒体（SNS）帐号分享日常生活，并与粉丝进行交流。

在回答粉丝提问时，柾国当场表示，如果在汉江跑步时被粉丝认出来，他愿意一起自拍，再次展现对粉丝ARMY的特别爱护。实际上，当天确实有多位粉丝在跑步途中巧遇柾国，并与他合影留念。



之后，柾国甚至允许粉丝将与自己的合照上传至SNS，持续以亲切的方式和粉丝互动。一直以来都积极与粉丝交流的他，这次的暖心举动也获得全球粉丝热烈回响。

不过，对於侵犯私人生活的行为，他则明确划下界线。柾国在结束跑步后，上传了一段最后的影片，画面中他站在昏暗空间里，朝镜头挥出拳头，同时写下：「我又不是叫你们在我家附近等我。真的会把你们公开挂出来。」藉此发出警告。



这段话也毫不掩饰地透露出，他遇到的并非偶然巧遇自己的粉丝，而是有人甚至找到了他的住处，对其私生活造成侵扰。

由此可见，柾国虽然十分珍惜粉丝，但对於私生粉侵犯隐私的行为，依然展现出强硬且明确的立场。事实上，过去曾多次发生海外粉丝闯入柾国住处、最终遭警方处理的案例，因此这则警告文也引起许多粉丝共鸣，纷纷表示：「这已经是越界了」、「柾国的私生活也应该受到尊重」。

另一方面，BTS将於12日、13日在釜山亚运主竞技场举行《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》演唱会。

PS：柾国近期分享日常的VLOG影片，获得非常多的关注。

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