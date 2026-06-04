热门韩剧《我的王室死对头》已播过半：编剧亲自揭晓第二幕看点「成长与救赎」是关键伏笔

目前正在播出的SBS金土剧《我的王室死对头》（剧本：姜炫珠、导演：韩兑燮），讲述灵魂互换的无名演员申瑞霜（林知衍 饰）与财阀人物车世界（许楠儁 饰）之间的故事，制作团队也公开了作品后半段的观赏重点。

该剧在第8集於尼尔森韩国全国收视率中夺下同时段第1名（10.4%），也在串流平台Netflix韩国排名登顶，并在全球电视节目榜单中名列前茅，证明了作品的话题性。



对此，导演韩兑燮表示：「《我的王室死对头》是一部为了让故事拥有生命力，由一群对自己工作充满热情的人诚恳努力完成的作品。看到观众热烈的反应，感觉制作团队的热情与真心获得了数倍的回报。」表达了喜悦心情。

负责剧本的姜炫珠编剧也对韩国特有情感的故事能被海外观众接受感到惊喜，并表示这也为创作者带来了新的动力。她说：「如果能带给大家在夜晚时分、能纾解一天疲惫的乐趣与温暖慰藉，那就别无所求了。」并表达感谢。



姜炫珠编剧也提到了后半段的主要发展方向，她表示：「我相信，在这个残酷的世界里，能让人走下去的力量，是来自一个人的温暖。」并补充：「那些或许不完美、因此更努力奋斗的人物们，在彼此相遇后所完成的『成长』与『救赎』，希望大家能为他们加油。」每周五、六晚间9点50分播出。

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