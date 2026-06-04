心动氛围一秒惊悚急转直下！朴恩斌×梁世宗《惊悚的恋爱》最新预告曝光，牵手瞬间恶鬼现身，网友直呼：太期待这组合！

感觉好久没有看到同龄搭档的电视剧了！再加上朴恩斌、梁世宗都是实力派演员，已经开始期待播出了！

tvN全新周末剧《惊悚的恋爱》将於7月18日首播，由朴恩斌、梁世宗主演，讲述看得见鬼魂的财阀继承女，与极度害怕鬼的检察官之间，展开无法预测的合作故事，是一部结合灵异与浪漫元素的「奇幻惊悚罗曼史」。

剧中，朴恩斌饰演的千如丽是「Reina Hotel」代表，也是集团会长唯一的继承人，拥有外貌、能力与财力的完美条件，却因能看见并听见鬼魂而选择与人保持距离，也因此被称为「隐居公主」。甚至只要与她接触的人，都可能短暂开启阴阳眼，让她始终背负著孤独的能力。



梁世宗则饰演首尔地方检察厅王牌检察官「马康旭」，拥有出色办案能力与正义感，是一旦投入案件就会追查到底的菁英检察官。原本在权力与黑暗势力面前毫不退让的他，却在某次案件现场遇到神秘女子后人生骤变，更意外获得看见灵体的能力，「最怕鬼的男人」日常被彻底打乱，阴阳眼之谜也成为剧情最大看点。



公开的最新预告中，千如丽问：「你真的有信心牵我的手吗？」马康旭则回答：「如果是你的手，那就再牵一次试看看。」接著两人真的牵起了手，但就在这个瞬间，旁边却突然出现鬼魂，让原本带点心动的氛围瞬间急转直下，马康旭甚至立刻躲到千如丽身后，惊悚又暧昧的恋爱就这样正式展开XD



也让网友纷纷直呼：「非常非常期待」、「这两位演员没有不看的理由」、「正在等待7月到来」、「朴恩斌第一次拍浪漫喜剧，从预告片就很有趣」、「看起来很有默契～希望能很有趣」、「两个人好般配啊」、「演技很棒，两位还是同龄，已经开始期待啦」等。

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