BTS出道13周年庆典来了！公开日程：家族照＋未公开新歌＋釜山演唱会一次满足

防弹少年团（BTS）迎来出道13周年，即将举办「2026 BTS FESTA」盛大庆祝活动，一连串精彩内容包含釜山演唱会、未公开新歌、自制综艺《奔跑吧，防弹2.0》等，让全球ARMY（粉丝名）激动不已。

BTS於1日在官方SNS公开今年「FESTA」的时程表。这场庆祝出道纪念日（6月13日）的年度盛会，今年主题定为「13(B)TS」，强调13这个数字——如果12是一个完整周期，13就是往更远方向前进的起点，象徵过去12年的旅程加上BTS和ARMY共同创造的全新开始。



今年的亮点之一就是本月12、13两日在釜山亚运主体育场举行的「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN」，这也是BTS继2022年10月之后，时隔约3年8个月再次回到釜山开唱。当年他们在军白期前的最后一场演出就是在同一个场地，如今以完整体回归，意义格外深刻。

根据公开的时程，4日将率先公开BTS的「家族照」，这是他们从2014年开始的特色，久违的完整体合照让粉丝期待值爆表。5日则会释出正规5辑《ARIRANG》收录曲《Hooligan》的舞蹈影片，7日、8日分别公开《NORMAL LOG》和《13 SIDE FILM》，记录成员们现在最真实自然的日常模样。



粉丝们最期待的自家综艺《奔跑吧，防弹2.0》也将在10日、11日强势回归。先前4、5月公开的《Run BTS BTS’s Trip》三部曲，光是预告就累积近3000万观看次数，威力惊人。

压轴惊喜则是12日当天，原本只收录在《ARIRANG》豪华黑胶版中的新歌《Come Over》，将正式上架数位音源。这首歌由SUGA参与制作，唱出即使迷惘、最后还是会找到「你」的心情，歌词中「在徘徊过后敲门的我」的真诚告白，被认为是献给一直守护在BTS身边的ARMY的心声。



随著13周年庆典陆续展开，BTS将透过釜山演唱会、新歌、综艺等满满内容，再次证明他们在全球乐坛无人能敌的影响力。

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