二代女团 Secret 惊喜宣布重组！全烋星、郑荷娜携新成员回归，韩网热议：非要选新成员吗？

二代女团 Secret 惊喜宣布重组！时隔12年再度传出回归消息，这次将由全烋星、郑荷娜携手新成员，以3人体制展开全新活动，也立刻掀起热烈讨论。

在韩媒报导后，RBW娱乐方面表示：「确实正在准备中，关於回归的具体事项将陆续公开。」

消息曝光后，也让网友纷纷表示：「两个人做不是更好吗？非要选新成员？」、「新成员有意义吗」、「跟宋枝恩联系一下吧」、「居然有新成员重组，好神奇啊」、「希望全烋星一切顺利，加油」、「但感觉可以加入2个新成员」、「需要宋枝恩的音色」、「直接组成小分队不就行了嘛」等，反应相当热烈。

而全烋星也透过个人 IG 晒出充满活动时期氛围的妆容与造型照片，并写下：「重新画了〈Shy Boy〉时期的妆容，召唤2011年！先把 Secret Time（官方粉丝名）都集合起来吧。」瞬间勾起粉丝满满回忆。



Secret 於2009年以4人组合出道，凭藉〈Magic〉、〈Madonna〉、〈Shy Boy〉、〈Love is MOVE〉等热门歌曲受到广大喜爱，是许多粉丝心中的代表性二代女团。随著成员陆续离开原经纪公司，加上团体活动中断多年，Secret 也逐渐进入休止状态，如今终於传出重组消息，格外令人感慨。

目前全烋星除了歌手活动外，也持续以演员身分活跃；郑荷娜则在团体活动结束后参与综艺等多元领域发展。至於已退团的韩善伙近年专注演员事业，而宋枝恩则持续以演员及SOLO歌手身分活动。究竟全新体制的 Secret 将带来什么样的作品，也让许多粉丝相当期待。



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