2026广告代言人最新TOP.10曝光！人气solo歌手稳坐冠军，边佑锡紧追在后、朴志训成最大黑马

大家觉得最新的前五名，会是哪几位韩国明星呢？

根据韩国企业评价研究所於4日公布的「2026年6月广告模特品牌评价大数据分析」结果，林英雄夺得第1名，其次为边佑锡第2名，朴志训排名第3。

PS：上月的品牌评价排名为边佑锡、林英雄、孙兴慜。本次结果中，林英雄与边佑锡的名次互换，而上月第3名的孙兴慜本月下滑至第8名。

6月广告模特品牌评价前30名包括林英雄、边佑锡、朴志训、BTS 防弹少年团、李秀智、BLACKPINK、柳贤振、孙兴慜、李政厚、刘在锡、全智贤、ILLIT、高胤祯、具教焕、金妍儿、孔刘、李炳宪、金道英、柳海真、李灿元、金惠奫、朴宝英、IVE、朴恩斌、金高银、英卓、PSY、aespa、姜栋元、全炫茂等。

业界分析指出，林英雄重返第一名的原因，在於以中壮年族群为中心的稳定粉丝支持，加上持续演唱活动与正面影响力，使其维持稳定的品牌竞争力。



边佑锡则因电视剧《21世纪大君夫人》的期待感，以及综艺《刘在锡的民宿法则》的出演，持续维持高度话题性。



朴志训则因电影《王命之徒》及近期电视剧《菜鸟伙房兵》受到关注，品牌影响力进一步扩大。



第4名为防弹少年团，第5名为李秀智。特别是李秀智品牌评价指数达207万9800，较上月暴增1094.68%，引发关注。韩国企业评价研究所所长表示，本次广告模特品牌评价虽然整体大数据规模下降，但品牌消费与话题性仍小幅上升。

他补充指出，在林英雄的连结分析中，「独一无二」、「创造纪录」、「捐款」等词汇最为突出；关键词则为「英雄时代」、「演唱会」、「善的影响力」，正面评价比例高达92.67%。

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