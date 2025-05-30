房時爀400億欺詐疑雲、掀起風暴！NewJeans粉絲狂歡、BTS粉絲喊心痛

近日，韓國娛樂圈再掀風暴。

據韓國金融監督院消息，HYBE創辦人兼董事長房時爀涉嫌在公司上市過程中存在約4000億（韓幣，下同）規模的欺詐性不正當交易，他本人正在接受警方調查，若罪名成立恐面臨刑事指控。消息一出，立即在韓國各大社群平台與粉絲圈引發熱烈討論，尤其集中於HYBE旗下兩大指標性藝人——防彈少年團（BTS）與NewJeans。

根據28日金融監督院的調查結果，房時爀在上市籌備關鍵期向原有投資者謊稱「暫無IPO（首次公開募股）計畫」，甚至宣稱「上市不可行」，暗地卻同步推進指定審計機構申請等上市程序。與此同時，他透過由親信設立的私募基金低價購入股份，待2020年HYBE正式上市後套現巨額差價。金融監督院認定該行為違反《資本市場法》中欺詐性不正當交易條款，目前金融監督院正在考慮將此案移交檢察機關，正式進入司法調查程序。



此消息傳出後，NewJeans支持者們紛紛湧上網路，留下如「NewJeans要復活了嗎？ 世事難料」、「希望閔熙珍趕快帶著NewJeans回歸」、「NewJeans的一系列行為彷彿神來之筆」、「支持NewJeans，因果報應啊」等聲音。 還有粉絲直接諷刺HYBE過去對前ADOR代表閔熙珍的指控「之前拼命說閔熙珍是背信行為」、「如果當初沒拋棄NewJeans，現在恐怕已經賺超過4000億了」。



防彈少年團相關的討論則多以擔憂為主，例如「公司成了BTS最大的弱點」、「當初創立BTS時的初心都去哪了」、「BTS馬上要退伍了，為什麼這個時候出事」、「天塌了，BTS退伍回來一看，公司要沒了」等，粉絲們擔心這起醜聞會對BTS帶來不利影響。



此外，也有不少網友直接對房時爀的行為提出嚴厲批評，「金融監督院都要移交檢察了，這事肯定有問題」、「初心不再，搞這種無謂的事情」。

本次事件恰逢HYBE與閔熙珍的經營權糾紛、NewJeans宣布解約等多起內部矛盾接連爆發，因此格外受到各界關注。 娛樂圈的局勢走向、NewJeans與BTS未來的發展，也成為粉絲們密切關注的焦點。

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