i-dle全球巡演北中美 10 场全砍！CUBE 认「条件调整」，网揭残酷现实：燃油费狂飙恐引发 K-Pop 弃美潮？

人气女团i-dle（薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒华）近期正如火如荼展开 2026 全新世界巡演「Syncopation」，近日却突然宣布取消横跨美、加、墨 3 国的全部10场演出。 所属社CUBE娱乐虽表示是为了「活动方向调整」，但外界猜测背后主因恐与居高不下的航空成本脱不了关系。

i-dle继今年 2 月在首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 为新世巡「Syncopation」揭幕后，已在台湾与泰国完成演出。 原定 8 月的北中美洲行程计划横跨加拿大汉米尔顿、美国（纽华克、费城、亚特兰大、奥兰多、圣安东尼奥、洛杉矶、奥克兰、西雅图）及墨西哥城等 3 国 10 个城市。 这么多场演出却一次性全部取消，令外界对其原因感到非常好奇。





面对突如其来的变动，CUBE 娱乐向媒体解释：「在综合考量全球活动方向、当地日程及基础设施条件后，决定重新调整北中美行程。」并承诺未来会以更优质的活动补偿当地粉丝。

虽然北美巡演喊卡，但亚洲粉丝暂时可以放心！包含香港、新加坡、日本及澳洲的场次将如期履行。 此外，i-dle也将在7 月 30 日至 8 月 2 日如约登上美国芝加哥著名的 Lollapalooza 音乐节舞台，这也是北中美歌迷短期内唯一能见到i-dle的机会。



对於这次大规模取消，韩网舆论纷纷指向现实的经济压力。 不少网民分析，近期燃油附加费剧烈上涨，对於动辄数十人的巡演团队来说，光是机票成本就已是天文数字。 网友担忧，如果政治经济局势不稳，未来恐怕会有更多韩团放弃北美市场。

虽然巡演缩水，但对南韩本土粉丝来说或许是件好事。 已确定在 7 月回归的i-dle，随著 8 月北美行程取消，将拥有更充裕的宣传期进行国内打歌与活动，成员们也能获得更多喘息空间。

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