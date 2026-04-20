美使館出手救房時爀！要求解禁出國禁令 只為BTS美國巡演？

韓國娛樂龍頭HYBE議長房時爀，因涉嫌「欺詐性不正當交易」正在接受警方調查，並被限制出境。 不過最新消息傳出，美國駐韓大使館竟為此發函，向韓國警察廳請求「放人」，希望讓房時爀可以順利出國。

綜合韓媒報導，美國駐韓大使館近日向韓國警察廳代理廳長柳栽成（音譯）發送正式信函，要求解除房時爀、HYBE執行長李在尚（音譯）、副會長金賢貞（音譯）等三人的出境禁令，理由是他們需要前往美國參加重要活動。

據了解，美方在信中特別提到房時爀等人預計出席將於7月4日舉行的美國建國250週年紀念活動，同時也需支援正在進行世界巡演的防彈少年團（BTS）美國場次。 美方希望韓國政府能配合，讓他們順利入境美國。



這起風波的源頭要回溯到去年8月。 首爾警察廳金融犯罪調查隊以違反《資本市場法》為由，對房時爀祭出出境禁令。 警方懷疑房時爀在2019年、HYBE尚未上市時，向既有投資人謊稱公司暫無IPO（首次公開發行）計劃，結果卻私下讓公司高層成立的私募基金，透過特殊目的公司（SPC）低價收購股份，隨後公司火速上市，從中賺取高達1900億韓元的不法利益。

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針對此案，首爾警察廳廳長朴正浩（音譯）本月稍早曾表示，相關法理審查已接近完成，「不久後就會做出結論」。 如今美國大使館突然介入，要求解除房時爀的出境限制，也讓外界更加關注這起案件的最終走向。

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