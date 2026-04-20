李世荣×柳演锡有望合作漫改剧《公主贪恋书生》！未播先热却掀韩网热议：年龄差过大、喊话换更年轻男主！

日前有韩媒报导，李世荣与柳演锡有望携手出演新浪漫史剧《公主贪恋书生》，目前双方皆已收到剧本提案，正积极讨论是否接演中。

《公主贪恋书生》改编自同名超人气网漫，故事讲述王的女儿恩明公主自幼丧母，在宫中被身分与规矩束缚，孤独长大。直到遇见让她一见钟情的士人金书律，甚至下定决心与他共度一生，命运也随之悄然转动。然而两人之间其实早已埋下家族长年累积的恩怨与纠葛，随著情感逐渐加深，权力斗争与命运冲突也接连展开。在无法预知未来的情况下坠入爱河的两人，宛如「朝鲜版罗密欧与茱丽叶」，让人又心动又揪心。



剧中，李世荣将饰演外表坚强、内心孤单却充满好奇心的公主恩明；柳演锡则有望化身为左议政之子金书律——外貌出众、才智兼备，却在公主越靠近时反而越试图推开她的「高冷书生」，完全就是那个时代的理想型男神。



消息一出也立刻在韩网掀起热议，韩网友纷纷留言：「好期待李世荣的古装剧」、「请用更年轻的男演员吧」、「都过了40岁还未婚的少爷角色是不是太过分了」、「好像是40代和20代...」、「李世荣古装剧很让人期待，但是男主有点...没有更年轻的演员吗」、「年龄差好像有点大」、「柳演锡看起来太老了」、「用符合设定的年龄段的演员吧，未婚书生怎么用40多岁的中年人呢」、「徐康俊、朴宝剑时间不行吗」等等。

而两位演员今年行程同样满档，柳演锡目前在《神与律师事务所》中活跃，与徐玄振「二搭」的新剧《谎言》也即将公开；李世荣则预计透过 Disney+《再婚皇后》与 Netflix《漫长假期》接连与观众见面。两人最终是否会透过《公主贪恋书生》合作，也备受关注。



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