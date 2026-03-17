时间都去哪了？三胞胎暴风成长！宋一国曝光近况「大韩已超过185cm的我」

还记得当年在亲子实境秀《超人回来了》中萌翻万千观众的「三胞胎」大韩、民国、万岁吗？许久不见的他们，近日在爸爸宋一国的社群上惊喜曝光，三个小男孩一转眼已经蜕变成青涩少年，尤其大哥大韩的身高更是直接超越老爸185cm，让粉丝们看了又惊又喜，忍不住惊呼：「天啊，时间也过太快！」

演员宋一国日前在个人社群平台晒出一系列家族旅游照，发文写下「花一样的三胞胎6（和表妹一起～）」，并向一直为孩子们送上生日祝福的粉丝们表达感谢。照片中，大韩、民国、万岁三兄弟与表妹现身在彷佛峡谷的壮丽风景区，并肩站在一起开心合照。

最令人惊叹的莫过於三人的惊人成长。有别於当年节目中肉嘟嘟、可爱爆表的模样，现在的三胞胎浑身散发出青春少年气息。三人穿著同款不同色的外套搭配牛仔裤，一字排开，身形抽高不少，尤其站在最左边的大韩，那双大长腿超抢镜。

宋一国在贴文中难掩骄傲地透露：「现在大韩已经比我还高了。」他还补充说明，「（我的身高）参考一下是185cm」，一句话瞬间让大韩的实际身高有了具体想像，也让网友惊呼这基因实在太强。而不仅是大韩，民国和万岁的身高也明显追了上来，暴风成长的曲线让人看得目瞪口呆。



面对三个儿子即将进入青春期的变化，宋一国也展现了为人父的幽默与无奈，笑称：「三个都是国二生，我每天都祈祷中度过。」短短一句话道尽了养育三胞胎青少年的酸甜苦辣，引发不少网友共鸣。



照片曝光后，立刻在网路上掀起一波回忆杀。粉丝们纷纷涌入留言：「我的记忆还停留在他们喝奶的年纪啊」、「万岁小不点都变少年了」、「三胞胎真的长大了，好有少年感」、「跟爸爸长得一模一样」、「时间真的是用飞的」。

宋一国与法官妻子结婚后，育有三胞胎儿子大韩、民国、万岁，一家五口幸福美满。随著孩子们逐渐长大，虽然鲜少在萤光幕前曝光，但偶尔透过社群分享的近况，总能让一路看著他们长大的粉丝们感到无比欣慰。

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