《21世纪大君夫人》边佑锡见家长，预备女婿求信任惨变冷战？霸气告白IU：只要你开口，我什么都给你！

MBC 金土剧《21世纪大君夫人》开播以来势头惊人，在最新播出的第 6 集中更以 11.2% 的收视率刷新自身最高纪录，强势夺下同时段冠军！而在即将播出的第 7 集中，剧情将迎来大高潮——「理安大君」边佑锡要正式拜会未来岳父大人了！

预备夫妇出巡！理安大君挑战「最难搞岳父」

继早前在「内进宴」惊喜求婚并获国王批准后，理安大君（边佑锡 饰）与成熙周（IU 饰）这对公认的「预备夫妇」正火速筹备国婚。 在拜会完大妃尹苡廊（孔升妍 饰）后，理安大君终於要踏进熙周的娘家。

今日公开的剧照中，理安大君与 Castle 集团会长成亨国（赵乘演 饰）正面交锋。 一向与父亲关系恶劣的熙周显得坐立难安、全程僵脸，反观理安大君则为了赢得岳父信任而使出浑身解数，两人表情形成强烈对比。 据悉，现场气氛因熙周的愤而离席一度降至冰点，这场家宴究竟会如何收场？







霸气告白！边佑锡：只要你开口，我什么都给你

家宴后的独处时光更是甜度爆表！理安大君自认赢得了未来岳父的好感，熙周则担心父亲只是想利用理安大君的权势获利。 理安大君竟深情回应：「那又怎样，我是真心的。 只要学妹开口，我什么都愿意给你。」这番「霸总式」告白让熙周瞬间心动，忍不住小心翼翼地试探：「难道，你喜欢我吗？」两人之间的暧昧气流明显出现了变化。



同病相怜的两人 感情将迎来大突破

制作组透露，成熙周与理安大君在各自家族中都被视为「公敌」，在亲睹对方的艰难处境后，两人将产生更深的情感连结。 就像成熙周为了理安大君挺身对抗尹苡廊一样，理安大君也会为了熙周，努力说服顽固的成亨国打开心防。 这对跨越身份障碍的恋人，感情将在磨难中进一步升华。



为了回馈粉丝，MBC 将进行第 1 至第 6 集的连环重播，而第 7 集将於今晚晚间 9 点 40 分（提前 10 分钟）播出。 海外观众记得准时锁定 Disney+ 独家同步上架！



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