時間都去哪了？三胞胎暴風成長！宋一國曝光近況「大韓已超過185cm的我」

還記得當年在親子實境秀《超人回來了》中萌翻萬千觀眾的「三胞胎」大韓、民國、萬歲嗎？許久不見的他們，近日在爸爸宋一國的社群上驚喜曝光，三個小男孩一轉眼已經蛻變成青澀少年，尤其大哥大韓的身高更是直接超越老爸185cm，讓粉絲們看了又驚又喜，忍不住驚呼：「天啊，時間也過太快！」

演員宋一國日前在個人社群平台曬出一系列家族旅遊照，發文寫下「花一樣的三胞胎6（和表妹一起～）」，並向一直為孩子們送上生日祝福的粉絲們表達感謝。照片中，大韓、民國、萬歲三兄弟與表妹現身在彷彿峽谷的壯麗風景區，並肩站在一起開心合照。

最令人驚嘆的莫過於三人的驚人成長。有別於當年節目中肉嘟嘟、可愛爆表的模樣，現在的三胞胎渾身散發出青春少年氣息。三人穿著同款不同色的外套搭配牛仔褲，一字排開，身形抽高不少，尤其站在最左邊的大韓，那雙大長腿超搶鏡。

宋一國在貼文中難掩驕傲地透露：「現在大韓已經比我還高了。」他還補充說明，「（我的身高）參考一下是185cm」，一句話瞬間讓大韓的實際身高有了具體想像，也讓網友驚呼這基因實在太強。而不僅是大韓，民國和萬歲的身高也明顯追了上來，暴風成長的曲線讓人看得目瞪口呆。



面對三個兒子即將進入青春期的變化，宋一國也展現了為人父的幽默與無奈，笑稱：「三個都是國二生，我每天都祈禱中度過。」短短一句話道盡了養育三胞胎青少年的酸甜苦辣，引發不少網友共鳴。



照片曝光後，立刻在網路上掀起一波回憶殺。粉絲們紛紛湧入留言：「我的記憶還停留在他們喝奶的年紀啊」、「萬歲小不點都變少年了」、「三胞胎真的長大了，好有少年感」、「跟爸爸長得一模一樣」、「時間真的是用飛的」。

宋一國與法官妻子結婚後，育有三胞胎兒子大韓、民國、萬歲，一家五口幸福美滿。隨著孩子們逐漸長大，雖然鮮少在螢光幕前曝光，但偶爾透過社群分享的近況，總能讓一路看著他們長大的粉絲們感到無比欣慰。

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