BTS回归管制超越教皇规格：黄金时段三站不停，周一就封路搭舞台！韩网战翻：安全至上还是扰民无极限？

防弹少年团（BTS）终於要合体了！时隔将近4年，BTS将於21日晚间8点（当地时间）在首尔光化门广场举办免费Comeback演唱会「BTS Comeback Live：ARIRANG」，预计吸引26万名粉丝朝圣，但随之而来的交通管制却引爆韩网热议！

为了应付这波史上最狂人潮，首尔市府宣布当天下午2点到10点，光化门站（5号线）列车直接过站不停；下午3点到10点，市厅站（1、2号线）和景福宫站（3号线）也比照办理。周边的乙支路入口站也可能视情况跟进，等於把光化门广场周边的地铁枢纽全部封锁，想搭地铁进场？抱歉，请用走的！

不仅如此，警方将出动6500名警力维持秩序，周边31栋建筑物全面管制，严禁粉丝「偷吃步」从大楼侧门溜进去，或是爬上屋顶偷看。金属探测器也将进驻，随身行李一律检查，维安规格直接拉到最高层级。



这份「史上最硬管制」立刻在韩国炸锅。有市民抱怨：「光化门这边结婚会场、办公大楼、观光客这么多，周末行程全被打乱，而且根本不知道当天会封站！」也有人质疑：「公共广场为了特定偶像回归搞到全面封锁，会不会太夸张？去体育场办不行吗？」但也有粉丝力挺：「安全最重要，26万人挤爆，出事了谁负责？」首尔市府则强调，这是根据「人群密集安全指南」的必要措施，并非临时决定，而是提前规划让民众避开管制区。毕竟过去只有在2014年教宗封圣弥撒时，才出现过类似的三站同时过站不停。当年教宗活动的封站时间集中在清晨到下午，而BTS这次直接卡死周末下午到晚上的黄金时段，周末要去明洞、景福宫的观光客，恐怕得先做好心理准备。

於此同时，16日光化门广场已经出现工作人员忙进忙出，开始搭建BTS回归舞台，消息一出也立刻在韩国各大论坛引爆怒火。有网友傻眼表示：「是周一耶！就开始封路搭舞台？」、「说是周六的活动，结果一整个礼拜都在扰民」、「从一天变三天，现在直接变一周？到底要我们怎么生活？」



BTS 컴백 공연 준비로 분주한 광화문. 광장16일 서울 광화문광장에서 관계자들이 방탄소년단(BTS)의 컴백 라이브 공연 무대를 설치하고 있다. pic.twitter.com/pNBDPQTG2H — (@58puppylo) March 16, 2026

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장 일대에 무대가 설치되고 있다. pic.twitter.com/T7tbNsYDD5 — OT7S_dlyS_dl (@58puppylo) March 16, 2026

不少本地居民抱怨周末行程全被打乱，「我约好要去世宗文化会馆看戏，拜托不要挡路」、「光化门这边有婚宴会馆、办公大楼、观光客，不是只有粉丝好吗？」也有人质疑政府规格太超过：「又不是国家级活动，为什么不去高尺或高阳办？一定要在光化门闹成这样？」有网友狠酸：「以为是国家葬礼吗？变态的程度」、「如果今天这是麦可杰克森复活，也不会搞成这样」。更有人直指：「就是因为在国内人气没那么旺，才要搞这么大阵仗包装成盛事，不然谁理你？」但也有粉丝力挺：「安全最重要，26万人挤爆，出事谁负责？」、「舞台搭建本来就需要时间，不然当天神明降临喔？」

此外，韩国政府也正式宣布活动当天将对首尔钟路、中区一带定为「人群密集灾难危机警报『注意』区域」，这可是罕见的官方认证「人真的会太多」等级。BTS时隔近4年合体的魅力，还没开唱就先让整个首尔交通跟著动起来。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻