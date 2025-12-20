【2025 KBS演艺大赏】获奖名单：全炫茂斩获「大赏」，《做家务的男人们》最受观众喜爱

【2024 KBS演艺大赏】颁奖典礼在今晚12月20日21:20（韩国时间）举行，主持人：李珉廷、文世润、李灿元。「大赏候补」：金淑、金钟旼、李灿元、朴宝剑、全炫茂。
▼新人奖（实境Show）：《新品上市便利餐厅》金刚于、《超人回来了》沈亨倬
▼新人奖（Show、Variety）：《The Seasons》10cm、《搞笑演唱会》罗贤荣
▼年度DJ奖：《调高OH MY GIRL 效定的音量》OH MY GIRL 效定、《殷嘉恩闪闪发光的Trot》殷嘉恩
▼年度综艺人奖：《不朽的名曲》《新品上市便利餐厅》李灿元、《社长的耳朵是驴耳朵》全炫茂、《新品上市便利餐厅》BOOM、《社长的耳朵是驴耳朵》金淑、《音乐银行》朴宝剑、《搞笑演唱会》金英熙、《两天一夜》金钟旼
▼HOT ISSUE节目奖：《你来我往的温情，李珉廷》李珉廷
▼最佳娱乐人奖：《做家务的男人们》殷志源、《你来我往的温情，李珉廷》金载沅、《屋塔房问题儿们》洪真庆、《两天一夜》文世润
▼PD特别奖：《全国歌唱大赛》南希奭、《社长的耳朵是驴耳朵》严智仁
▼人气奖：《社长的耳朵是驴耳朵》郑智善、《不朽的名曲》FORESTELLA
▼优秀奖（实境Show）：《做家务的男人们》池昌烈、《新品上市便利餐厅》金在中
▼优秀奖（Show、Variety）: 《两天一夜》柳善皓、《屋塔房问题儿们》朱宇宰
▼最优秀奖（Show、Variety）：《两天一夜》李准、《屋塔房问题儿们》宋恩伊
▼最优秀奖（实境Show）《新品上市便利餐厅》李贞贤、《做家务的男人们》朴瑞镇
▼观众评选最佳节目奖：《做家务的男人们》
