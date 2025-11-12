受「私生活争议」影响？李伊庚退出《玩什么好呢？》后，《超人回来了》主持人也在首播前夕突然下车！

11日，KBS2综艺《超人回来了》方面表示：「李伊庚退出MC，金钟旼被选爲新MC，金钟旼的首次录制将於19日和26日公开。」对於李伊庚退出的原因，并没有表明特别立场。

《超人回来了》今年秋天迎来改编，李伊庚和 RalRal 被选为的新MC加入，原本计划在12日的节目中与向观众们进行首次问候。当时制作组表示，继崔智友、安英美、朴修弘的接力棒之后，李伊庚、RalRal 将作爲新的MC出击，特别是他作爲《超人回来了》历史上第一位未婚男性MC而成爲话题。但是节目即将播出之际，却传出李伊庚突然下车的消息，因此下车理由备受关注。



日前，李伊庚也退出固定出演的 MBC 综艺节目《玩什么好呢？》（玩甚么好呢？）。经纪公司Sangyoung娱乐解释说：「因爲日程调整问题决定退出节目，是爲了集中精力做好本职工作。」连最后的问候都没有，就直接退出节目，刘在锡、HAHA、朱宇宰也提到李伊庚因为电视剧、电影等日程很多，协调后决定退出，更遗憾表示：「因日程安排，没能和大家道别就走了。」



李伊庚上个月因私生活曝光而成爲话题，A某声称要揭露他的私生活，并上传李伊庚和自己分享的 Kakao Talk、Instagram DM 等截图。李伊庚方面表示毫无根据，并预告将采取法律措施。原本A某主张爆料属实，但突然急改口道歉称：「一切都是开玩笑，那都是用AI制作的。」也在韩网引发热烈讨论。



（相关报导：【韩网热门】李伊庚「简讯门」续：当事女性口风大反转「一切都是AI啦」！韩网友：当人是傻子吗）

