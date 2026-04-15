《超人回来了》歌手KCM的80天宝宝亮相引发关注，大女儿超强基因如同偶像成员

KBS2 综艺节目《超人回来了》（我的超人爸爸）第617集，以「难以忘怀的，那一天的我们」为主题，知名歌手KCM带著出生80天的儿子Haon（하온이）进行补拍50日写真，而Haon也展现出极致可爱魅力。

趴著托著下巴的Haon模样相当讨喜，一开始拍摄便睁大双眼，露出可爱表情。彷佛遗传了妈妈的模特儿基因，他在镜头前从冷酷高冷的表情，到灿烂微笑、俏皮眨眼，全都轻松驾驭。Haon一连串可爱表情让拍摄现场瞬间充满笑声。尽管才出生80天，每当快门按下，他都能展现不同表情，散发出「宝宝模特儿」的气场，让KCM也露出满满爱心眼。



另一方面，KCM也与妻子在成为家人15年后，首次拍摄婚纱照，令人动容。特别是KCM亲自为妻子戴上蝴蝶结造型的头纱，目光始终离不开。他表示：「妻子一直很想拍婚纱照，看到她戴上头纱开心的样子，我也觉得很心动、很幸福。」据悉，KCM的妻子房艺媛自然展现了婚纱拍摄的经典姿势，从脸颊亲吻到眼神交流的微笑，都完美诠释出模特儿出身的实力。



大女儿秀妍更是继承了母亲的美貌，宛如女团成员。她高挺的鼻子、精致的五官和明亮的双眼令人赞叹。二女儿瑞妍也可爱灵动，妈妈感叹道：「基因真是藏不住！」KCM也目不转睛地盯著她们，说道：「光是看著就觉得心满意足了。」



Haon这位「表情天才」的模特儿魅力，以及KCM夫妇的首次婚纱照与家庭互动，将在《超人回来了》本放送中公开。节目将於15日当晚8点30分播出。



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