第一次见到这样的朴宝英！Disney+《赌金》首次挑战犯罪惊悚剧，「黑化」演技大变身掀热议！

Disney+ 犯罪惊悚剧《赌金》於29日正式上线！前两集节奏紧凑、张力十足，已经让人忍不住期待接下来的剧情发展。

《赌金》讲述一名女子意外卷入金条走私组织的混乱局面，逐渐陷入想要独吞金条的欲望，并在黑暗世界中展开生死搏斗的故事。剧集集合朴宝英、金圣喆、金熙元、李贤旭、文晶熙、李光洙等超豪华卡司，被誉为2026年最值得期待的必追韩剧之一。



剧中，朴宝英饰演被迫回到过去阴影中的「金禧主」，一个长期在以「家人」之名包装的暴力与威胁中生存的角色，只能咬牙撑下去。她将重心放在「活下去」的挣扎感上，细腻呈现角色一步步被逼至极限的心理变化。

在Goldland赌场工作期间，金禧主曾遇见副机长李道庆（李贤旭 饰），一度以为人生终於出现出口，却在命运转折下瞬间崩塌。李道庆其实早已卷入走私计画，甚至在她担任安检员时，要求她让一具「内藏金条的棺材」顺利放行。随著真相揭开，他与帮派组织之间的复杂勾结也逐渐浮现；当他遭到追杀后，更将金禧主推向风暴中心，要求她处理这批金条。面对接连危机，朴宝英也呈现从慌乱到冷静的层层情绪转变，让人更投入剧情。



一直以来以温暖、可爱形象深受喜爱的朴宝英，这次在《赌金》中彻底突破，黑化演技引发热议：「第一次看到这样的朴宝英」、「完全是演技变身」、「好期待后续发展」等讨论不断。



在第2集尾声，金禧主的童年邻居兼国中同学张昱（金圣喆 饰），得知她手上握有组织正在追查的非法走私品后，开始刻意接近。两人在一番拉扯与扭打之中，也意外发现那批货并非毒品，而是超乎想像的巨额金条。面对张昱突如其来的靠近，金禧主将如何守住这些金条？两人之间又会走向合作还是对立，让后续剧情更添悬念。该剧自29日起於Disney+上线，每周三更新两集，共10集。

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