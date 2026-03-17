爱情跑了十年只剩义气？徐康俊、安恩真《不是你的恋爱》揭长跑情侣的现实考验

韩剧迷又有全新组合可以期待了！KBS2全新周末迷你剧《不是你的恋爱》（《너 말고 다른 연애》）确定由两大高颜值实力派演员徐康俊与安恩真担纲主演，将在今年下半年带来一段写实到让人心有戚戚焉的「现实共感浪漫故事」。

该剧描绘一对爱情长跑长达10年的情侣，当曾经的激情逐渐被义气和信任取代，两人在面临分手与结婚的十字路口之间徘徊挣扎，却在以为一切都已尘埃落定的瞬间，遭遇了意想不到的情感裂痕，进而重新审视爱情与关系的本质。 光是剧情设定，就让不少谈过长期恋爱的观众深感共鸣。

去年才凭藉优秀演技拿下演艺大赏、证明自身价值的徐康俊，将饰演外表亲切幽默、看似人生胜利组的「训民制果」TF组长「南宫浩」。 他看似人见人爱，实则因经常闯祸的母亲而历经人生风浪，而每当他脆弱时，陪伴在身边的总是他的恋人「李弥都」。 向来以「颜值本身就是浪漫」著称的徐康俊，这次将展现更深层的情感演技，描绘男人因爱而产生的情感波涛。



而稳坐浪漫喜剧女神宝座的安恩真，则饰演曾因毕业作品备受瞩目的电影导演志愿生李弥都。 可惜现实残酷，她的作品屡屡被搁置，梦想逐渐黯淡。 向来能赋予每个角色真实生命力的安恩真，这次将完美诠释在十年温暖爱情与突然到来的陌生情感之间旁徨的女性心理。



这部剧最特别的看点，正如剧名所暗示，是从「以为理所当然的你之外的恋爱」开始。 当关系因过於熟悉而产生动摇，经历所谓的「恋爱考虑期」后，两人最终是走向分手还是结婚，这对十年情侣的现实选择与情感波澜，在徐康俊和安恩真的演绎下，势必将产生强大化学反应。制作组也透露：「徐康俊和安恩真拥有能真挚传达角色情感，将观众自然带入故事的能力。 正因为这部作品讲述的是非常现实的爱情故事，两位演员的加入让我们更加安心。 他们将在描绘这对男女因熟悉与陌生感之间摇摆的每个瞬间，注入真实情感，让观众产生共鸣。」

《不是你的恋爱》由曾执导《婚礼大捷》、《出师表》的导演黄胜基与新人编剧柳秀智合作打造，预计2026年下半年播出。

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