申惠善×孔明《秘恋稽核中》越看越入迷！第3集先公开影片：「倒霉蛋」卢基准又被迫出任务？两人突如其来对视超爆笑

由申惠善、孔明主演的《秘恋稽核中》第2集全国收视达6.2％、最高更冲上7.7%，在同时段有线电视与综合频道中夺下第一，反响相当热烈！大家是不是也开始越看越入迷？

本集剧情同样高能展开——卢基准（孔明 饰）原本想逃离监察室，却在与朱仁雅（申惠善 饰）於F区停车场埋伏时，撞见超冲击一幕：从可疑车辆现身的人，竟是他唯一的希望金专务（金钟泰 饰）。朱仁雅还兴奋直喊「你抓到一条大的，很大的一条！」，但对卢基准来说，等同最后一根救命稻草瞬间断裂，再加上金专务疑似涉入贪腐，让他直接跌入绝望深渊。



同时，朱仁雅的动向也越来越耐人寻味，不仅意味深长地盯著卢基准的交接资料，背后意图引发各种猜测；更在他决定辞职的关键时刻，突然收到一封「狙击朱仁雅」的爆料邮件，让剧情走向全面失控，后续发展完全猜不到！

而在第3集抢先公开的影片中，朱仁雅准备亲自出马调查研究所内部，没想到其他组员不是装忙就是装病，一个比一个会闪人！她忍不住开口喊：「没有人了吗？」就在现场一片微妙尴尬时，卢基准突然一脸状况外地从外面走进来，两人瞬间对上眼，空气瞬间凝结，气氛尴尬到不行（笑）看来……这次又只能是他上了 XD



此外，公开的剧照也预告新一波危机来袭！卢基准与稽核三组再度陷入风暴，唯一梦想是「平安退休」的武光一（吴代焕 饰）组长，竟意外成为公司八卦核心人物？朱仁雅锐利目光直指神情复杂的卢基准，以及气氛凝重到极点的稽核三组，而武光一捂著胸口、难掩震惊的模样，更让人好奇背后究竟发生了什么事。



制作组也预告，第3集将围绕这起丑闻展开激烈对峙，在这场危机之中，卢基准也将迎来关键转变。剧情持续升温，本周记得追起来，一起看后续怎么发展！



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