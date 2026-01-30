Super Junior台语连发！圭贤「秀秀」银赫喊「水某」，艺声台语文「我真爱你」

Super Junior上周演唱会《Super Show 10》移师高雄，比起去年11月台北场，短时间内成员似乎更把台湾当家了，竟然不约而同台语连发！

先是圭贤，演唱会上打招呼喊：「逐家好（Ta̍k-ke-hó），我是（guá sī）圭贤！」还会讲「毋通」（m̄-thang）。末场和E.L.F.道别，还记得台北时他给了全场E.L.F「摸摸」奖励吗？来到高雄给了「惜惜」（sioh- sioh，秀秀）！不愧台湾观光大使，华语会的越来越多，台语也开始增加词汇量了！



总喊台湾E.L.F.「老婆」的银赫，此次升级喊「媠某」（suí bóo，漂亮的老婆），还和翻译Yunie学了台语「我是恁的翁婿」（guá sī lín ê ang-sài，我是你们的老公），虽然有些脱棰（thut-tshuê，出槌），但仍带给全场媠某惊喜！有E.L.F.这么说：「虽然没有水舞，但有水某！」



而发文总会使用各种语言尽力和全球E.L.F.互动的艺声，竟用台语文发文：「高雄，我真爱你～顶摆无法一个人来，实在真伤心，不过这马用这种方式来到这，感觉真好。我一定会想办法，阁再来看你～」意思应是：很爱高雄，上次没办法来开solo演唱会，但能和全团一起来的感觉也非常好，会想办法再来高雄和E.L.F.见面。



艺声写下的台语文可说非常标准，用字几乎都参照台湾《教育部台湾台语常用词辞典》，更让台湾E.L.F.意外了，毕竟连台湾人都不一定学过、不一定读得懂，Threads上两大「台语专家」，公视台语台、近日畅销书籍《日花闪烁：台语的美丽词汇&一百首诗》作者温若乔（专页名「学台语 O̍h Tâi-gí」），都现身留言！



三场演唱会均圆满结束后，翻译Yunie发文笑称自己是「不专业台语小老师」，透露「圭贤学生依旧是主动学习新知的优等生」、「银赫同学作业只成功做好一半，下次还有机会请留下课后辅导」，也特别澄清自己并没有教艺声台语文：「PPS.咖啡厅BOY的台语文字可能是请教了GPT或Gemini教授，文字版太难不专业小老师我真的母~汤~」



无论如何，从圭贤、银赫到艺声，不约而同在地化地带来台语，让台湾E.L.F.再一次心动又心暖，Super Junior「灶跤男团」地位更加落实了是吧？不晓得下一次来台湾，成员们台语是不是会再进化呢？



