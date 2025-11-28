Super Junior翻譯超難當：利特激情演說讓翻譯受苦，圭賢語出驚人威神V都笑翻！

誰還走不出大巨蛋？回顧14日到16日於台北大巨蛋舉行的《Super Show 10》，當他們9張嘴的翻譯真的超難當！

14日《SS10》場次，開場不久隊長利特便滔滔不絕，紅眼眶激動地說Super Junior創下紀錄「台北大巨蛋首次三場完售」紀錄，講到成員都阻止他、要他冷靜一下。而習慣模仿韓星語氣翻譯的翻譯老師Yunie，也遵照利特激動語氣翻譯，而在成員們紛紛阻止利特、日常「音軌重疊」時仍要緊跟著翻譯，東海都開口：「現在比起哥（利特），翻譯的人更辛苦。」後續利特吶喊，Yunie也跟著吶喊，E.L.F.情緒高昂的同時亦心疼Yunie老師啊！E.L.F.都覺得老師該加薪！



隔天Super Junior彩排，利特知道翻譯會配合藝人情緒，當場詢問其身體狀況，其他成員也跟著關心，東海甚至曝光翻譯早上去打針，E.L.F.聽到都驚呼！銀赫請E.L.F.給予翻譯掌聲，E.L.F.不吝嗇地大力鼓掌。據網友的影片，下方留言持續讚許翻譯，有人說「宛如造勢現場的翻譯確實不簡單」，也有人說非常喜歡成員和翻譯的互動，稱讚老師能力強又可愛。



而相仿的時間，Super Junior同門SM娛樂的師弟威神V，也在台北另一處TICC（台北國際會議中心）為晚間開唱彩排。威神V前一晚亦出現在台北大巨蛋觀賞師兄演出，隔天彩排時隊長錕透露到哥哥們的演唱會，和肖俊兩個人「笑到臉疼了」，因為圭賢一句中文「我超愛你的」。



到底是怎麼回事呢？我們「台灣觀光大使」圭賢在結尾感言，不小心講了「我ㄔㄠˋ你」嚇壞全場，原來他是要講「我超愛你」，發音不太正確便澈底歪樓，從告白變成髒話！隔天圭賢知道自己錯了，講話小心翼翼再掀笑聲。有E.L.F.整理圭賢這幾年來台灣時各種話語，從「腿是我的」、「抱抱睡」到「我ㄔㄠˋ你」……笑說是「儒教boy的崩壞之路」XDDD。



翻譯Yunie在Super Junior三天演唱會過後，發文曝光了一個TMI，說自己聽到某人（就是圭賢啦）「問題發言」瞳孔地震，馬上給他黃牌警告，也說圭賢自己知道錯了，而「摸～摸～」是圭賢想要給大家獎勵以請教中文的。Yunie整篇長文湧入許多E.L.F.留言，除了笑圭賢的發言和成員的人多嘴雜外，大家都喊辛苦了、謝謝老師，更告白「我愛你」，相當溫馨。



