CNBLUE大呼台北场粉丝反应「完美！最棒！」郑容和自信宣布「明年说中文独撑全场」翻译老师失业

韩国乐团CNBLUE三位成员郑容和、李正信与姜敏赫於3月6日、7日一连两天於台北流行音乐中心举办第三张正规专辑的全球巡回演唱会，台北粉丝们给予满满的反应互动让成员用中文大赞「完美！最棒！」，更说从不担心台北场次的粉丝，而郑容和也向大家展现自己努力学习中文的成果。

一登场CNBLUE就以「Ready, Set, Go!」「Catch Me」等歌曲直接让全场High起来，接下来他们也分别都以中文跟台语向粉丝们问候「大家好！我是郑容和！搭ㄍㄟ厚！挖喜郑容和！」，其他两位成员李正信与姜敏赫也都送上双声带问候，郑容和接著用中文说：「昨天真是太棒了！希望我们可以从从容容，游刃有余地完成这场演出，才能让你们不输（虚）此行。我们像没有明天一样玩吧！」可爱的中文发音让粉丝们笑翻。



郑容和更表示自己正在学习中文，明年再来就可以整场都说中文与大家沟通了，他更直接对后台的翻译老师说：「老师对不起，明年我会一个人独撑全场的。」展现出高度自信，而李正信也接著表示自己也要开始学中文。郑容和也接著用中文表达：「为了见你们，我们努力准备。」再度强调等到明年就可以说著流畅中文了。敏赫则感性表示，睽违11年再发行第三张正规专辑，能这样与大家见面，他觉得很开心，希望延续昨日与今日大家带来的能量，一路完成本次的全球巡回演出。



台北的粉丝全场用尽全力呐喊及投入的程度，让郑容和每结束一段演出就大赞「你们完美！完美！」「最棒！最棒！」还问大家「花喜谋（台语 高兴吗？）」他们更表示每一次CNBLUE来到台北开唱，粉丝们都不是普通的团结，似乎已经准备了很久，这也表示CNBLUE与粉丝们BOICE已经成为一体，更表示粉丝们就是他们每一天的幸福泉源。



当演唱到人气歌曲「LOVE」的时候，郑容和也特别换上了木制吉他，这首歌曲结束后，姜敏赫发现郑容和在演唱这首歌曲的时候，总会带著甜甜的表情，李正信也特别模仿郑容和的动作，包含抬头的角度等等，让全场粉丝们大笑，郑容和则用中文表示：「为了看你们大家，我的眼睛So Sweet〜」表示自己为了好好看著每一位BOICE所以流露出Sweet的眼神，成员们也表示，能在演唱会上这样看著大家投入的样子，他们的内心也总是感到相当满足。6月13日高雄流行音乐中心开唱，门票3月26日中午12点於年代售票系统全面启售。



