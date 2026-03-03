柳演锡元宵节为新剧《神与律师事务所》首播来台吃汤圆 提及新角色竟说「演员与巫师也有相似之处」

与去年见面会相隔一年．演员柳演锡再度来台与粉丝们见面．并为他即将首播的全新作品《神与律师事务所》进行首波海外宣传活动。剧中柳演锡饰演一位看得见鬼魂的律师申二朗．透过与鬼魂的沟通来解决每一个悬疑事件。而今日适逢台湾元宵节．柳演锡也在记者会上品尝汤圆。

柳演锡以一袭黑色绒质西装登场．他表示当时收到这部剧本时很快就答应接演了．因为故事非常有趣．他的角色是一位看得见鬼魂的律师．而且还会被鬼魂附身．所以其实必须呈现出好多个不一样的角色．与其他的律政法庭剧不太一样．非常吸引人．柳演锡更以「喜剧爆笑、人性、感动」三个单词形容本次的新作品《神与律师事务所》。



柳演锡饰演过多次医师角色．不过要饰演律师还是头一遭．他表示自己在准备这角色的时候．为了法庭上的表现．他参考过电视直播的法庭频道．以及最近流行的许多律政剧作品。在能见得到鬼甚至与鬼魂沟通的戏码．为求更加真实．他也去找韩国巫师进行谘询．对话过程中竟然发现其实巫师跟演员竟有相似之处！



柳演锡提到自己在剧中的角色申二朗．碰到水就会被强制退驾，而巫师的退驾与演员要结束一个角色非常相似。他提到自己结束一部作品、一个角色时，就会到新的地方去旅行，见一些新的朋友，或是投入一些兴趣与喜好中，慢慢地抽离剧中的角色，也是一种退驾的概念。



今日来台的柳演锡正值台湾元宵节，因此他也第一次品尝了台湾的汤圆，一吃下去欧巴立刻说出「金厚加（台语：真好吃）」，相当可爱。最后柳演锡也表示能够来台进行新作《神与律师事务所》的首场海外宣传，他感到相当开心，也希望观众们能喜欢。《神与律师事务所》由柳演锡搭配李絮共同演出，描述一位看得见鬼魂的正义律师，透过与鬼魂的沟通揭开真相的故事，於3月13日首播。

