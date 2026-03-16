IU、边佑锡、鲁常泫、孔升妍同框！《21世纪大君夫人》四主演海报公开，王室罗曼史引期待

《21世纪大君夫人》四位主演的同框海报公开啦！越看越有播出的感觉，也更加期待4月10日首播。

MBC新剧《21世纪大君夫人》由 IU、边佑锡、鲁常泫、孔升妍主演，以「21世纪立宪君主制的大韩民国」为背景，讲述一位拥有一切的财阀千金，却因「平民身分」而心烦意乱的女子，与一位作为王的儿子却一无所有、长期隐藏自我的男人之间，打破身份界限的浪漫故事。



今日也公开四位主演的海报。海报中，财阀出身的成熙珠（IU 饰）手轻搭在王室次子理安大君（边佑锡 饰）肩上，虽然两人是契约婚姻，但能感受到彼此的依靠。国务总理闵廷宇（鲁常泫 饰）与太妃尹怡朗（孔升妍 饰）则挺直身姿，气场十足，四人之间的关系将深刻影响剧情走向。

海报细节也超用心，盆栽、陶瓷、玻璃灯等传统与现代融合的道具，更凸显王室的优雅氛围。四人各怀心思的神情，透露出他们错综复杂的关系与不可预测的剧情发展。承受命运重担站在同一位置的他们，能否实现各自的目标，也成为观众期待焦点！



四人同框海报公开后，也让剧迷纷纷直呼：「四个人都拍得很好看」、「海报真漂亮啊！演员们拍得很好看」、「拜托！！！我相信MBC 」、「既保留了韩国色彩，演员们也拍得很好」、「想快点看播出」、「每次出现的时候期待值都会上升」、「哇，把韩国传统的东西展现出来了」、「演员阵容非常满意」等等。



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