[推荐]不只是幻想罗曼史！《订阅男友》剧情从虚拟恋情重新检视现实生活，给观众更多面对未知的勇气！

[剧情雷]日前刚公开的Netflix剧集《订阅男友》从开播前就因找来许多男神共同演出而话题不断，而剧情也不单纯只是女主角Jisoo进入虚拟空间体验各种帅哥男神的恋情，她透过这样的过程更检视了自己的过往，倾听自己的内心，正视自己的情感，剧情比想像中更加丰富。

剧情中，在现实生活因工作 忙碌而恋情告吹的徐未来（Jisoo饰），在偶然的机会下，被邀请试用「订阅男友」的服务，也逐渐成了她生活中的乐趣所在。在她与第二位男神徐恩昊（徐康俊饰）进行校园约会时，不禁令她想起了过往自己与前男友（金圣喆饰）也曾有过这样的浪漫，但时间久了，人心也渐渐产生变化，面对即将踏入婚姻的前男友，两人也说开了分手的原因，让未来终於放下自己对这份恋情的执著。

当未来迷上了虚拟学长男友徐恩昊，却发现令她心动的每一句话，每个场景都只是剧情设定，随著订阅者越来越多，徐恩昊同时服务著上万名订阅者，说著令每位女孩心动的台词，甚至还被杂志封为「订阅男友」服务中最受欢迎的一个角色。当知道了一切都是套路，未来再也不为他的表现而感动，一开始只是单纯体会心动感觉，接下来她却希望这份感觉专属於自己，展现出恋情中的独占欲。



打算退出订阅前，经理告诉未来，除了系统中的900位男子以外，每个帐号都能打造出属於自己的「具永日（韩文谐音901）」，没想到打造出来的客制化约会对象，长相竟跟她在公司死对头朴庆南（徐仁国饰）一模一样！她也曾抱怨为何长相不是顶级男神，但试著相处后，也逐渐对具永日产生好感。同时在现实生活中，朴庆南PD也向她直球告白，这让未来产生混淆，自己喜欢的究竟是具永日还是朴庆南？

曾经因为害怕恋情再度失败而不愿再投入爱情的徐未来，在朴庆南的引导下，未来不再执著於「先得知恋情结局」而裹足不前。虽然朴庆南成功突破了未来的心防，却在此时发现未来是「订阅男友」的服务用户，甚至发现了与自己外型相同的具永日。让他也开始怀疑未来到底爱的是具永日还是自己？未来重新审视自己的内心，并且与具永日共同思考如何挽回自己真正的爱情。



有趣的是，剧中还有其他女性也加入了「订阅男友」的服务，大家都有不一样的体验以及看法。有的把虚拟约会当作是游戏写出一篇篇攻略法，有的则一头栽入无法自拔，在现实中遇到挫折还是不忘去找虚拟欧巴取暖。《订阅男友》剧情反映出现代人的爱情观，以及对於未知的不安，剧情比想像中更加有趣，也更发人深省。

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