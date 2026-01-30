罗PD新综艺再启用老班底！朴叙俊、郑有美、崔宇植出演，韩网友直言：「有李瑞镇才好笑，这三个人很无趣」

罗PD新综艺再启用老班底朴叙俊、郑有美（郑裕美）、崔宇植，消息一公开也引发热烈讨论。

29日，据韩媒报导，朴叙俊、郑有美、崔宇植最近收到出演罗暎锡PD新综艺的提议，正在调整日程，他们将於今年2月开始在韩国国内进行首次拍摄。报导指出，该节目的设定为《瑞镇家》职员们在没有社长李瑞镇的情况下，团结在一起的真人秀节目。



对此，tvN 方面则谨慎回应：「朴叙俊、郑有美、崔宇植将出演罗PD的新综艺，但节目主题、播出时间等详细内容仍未确定。」三人过去曾在《尹食堂》、《尹STAY》以及《瑞镇家》系列中多次合作，这次再度合体也引发关注。



消息曝光后，也立即在韩国论坛 the qoo 掀起热烈讨论，留言已经突破1000则。不少网友留言表示：「又是旅行吗」、「有李瑞镇才好笑，怎么能排除李瑞镇呢」、「开个《姜食堂》吧」、「我好想念《新西游记》」、「羡慕艺人们」、「就是让艺人们旅行的节目啊！既能赚钱又能免费去旅行，真羡慕」、「希望工作人员们不要出现在画面里」、「综艺节目名不一样，其实不管播放哪一集都一样」。

也有部分网友对罗PD再度启用熟面孔提出批评，直言：「好像已经看到要做什么的感觉」、「一来就觉得腻了」、「出演者中，没有有趣的人」、「换个人也行啊，感觉一直在看已经看过的东西」、「令人厌烦」、「他们三个人不是擅长综艺的类型」、「《暑假》已经很无趣了」、「去国内旅行是挺好的，但是这个组合没什么吸引力」、「真是无趣组合啊！因爲是李瑞镇才能救活的组合」、「真的很想见新的人」、「就他们三个人去的话，肯定很无聊」等等。



