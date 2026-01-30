Super Junior台語連發！圭賢「秀秀」銀赫喊「水某」，藝聲台語文「我真愛你」

Super Junior上週演唱會《Super Show 10》移師高雄，比起去年11月台北場，短時間內成員似乎更把台灣當家了，竟然不約而同台語連發！

先是圭賢，演唱會上打招呼喊：「逐家好（Ta̍k-ke-hó），我是（guá sī）圭賢！」還會講「毋通」（m̄-thang）。末場和E.L.F.道別，還記得台北時他給了全場E.L.F「摸摸」獎勵嗎？來到高雄給了「惜惜」（sioh- sioh，秀秀）！不愧台灣觀光大使，華語會的越來越多，台語也開始增加詞彙量了！



總喊台灣E.L.F.「老婆」的銀赫，此次升級喊「媠某」（suí bóo，漂亮的老婆），還和翻譯Yunie學了台語「我是恁的翁婿」（guá sī lín ê ang-sài，我是你們的老公），雖然有些脫箠（thut-tshuê，出槌），但仍帶給全場媠某驚喜！有E.L.F.這麼說：「雖然沒有水舞，但有水某！」



而發文總會使用各種語言盡力和全球E.L.F.互動的藝聲，竟用台語文發文：「高雄，我真愛你～頂擺無法一个人來，實在真傷心，不過這馬用這種方式來到這，感覺真好。我一定會想辦法，閣再來看你～」意思應是：很愛高雄，上次沒辦法來開solo演唱會，但能和全團一起來的感覺也非常好，會想辦法再來高雄和E.L.F.見面。



藝聲寫下的台語文可說非常標準，用字幾乎都參照台灣《教育部臺灣台語常用詞辭典》，更讓台灣E.L.F.意外了，畢竟連台灣人都不一定學過、不一定讀得懂，Threads上兩大「台語專家」，公視台語台、近日暢銷書籍《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》作者温若喬（專頁名「學台語 O̍h Tâi-gí」），都現身留言！



三場演唱會均圓滿結束後，翻譯Yunie發文笑稱自己是「不專業台語小老師」，透露「圭賢學生依舊是主動學習新知的優等生」、「銀赫同學作業只成功做好一半，下次還有機會請留下課後輔導」，也特別澄清自己並沒有教藝聲台語文：「PPS.咖啡廳BOY的台語文字可能是請教了GPT或Gemini教授，文字版太難不專業小老師我真的母~湯~」



無論如何，從圭賢、銀赫到藝聲，不約而同在地化地帶來台語，讓台灣E.L.F.再一次心動又心暖，Super Junior「灶跤男團」地位更加落實了是吧？不曉得下一次來台灣，成員們台語是不是會再進化呢？



