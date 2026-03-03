Super Junior 出身强仁确定来台开粉丝见面会！发文直呼：「好久没去台湾了，好紧张」

男团 Super Junior 出身的成员强仁宣布将来台湾举行粉丝见面会。

强仁於12日透过 IG 发文表示：「台湾见啦哈哈，太想说了，忍不住比原定时间早五分钟先来啦好久没来台湾了，真的好紧张」同时，他也公开了台北场粉丝见面会的宣传海报。根据海报内容，强仁将於2026年4月11日在 Legacy TERA 举行见面会。



强仁於2005年以 Super Junior 成员身份出道，但在多次争议事件后，於2019年退出团体，结束长达14年的团体活动。2009年，他曾因涉嫌施暴遭立案调查，同年又因酒驾肇事逃逸受到处分。之后，他暂停活动8个月并入伍服役，退伍后以 Super Junior 第六张正规专辑《Sexy, Free & Single》重返舞台。

然而，2016年他再次涉及酒驾事件，2017年又卷入酒后施暴争议，使形象受损。退团后，强仁於2023年7月开设 YouTube 频道〈강인 KANG IN〉，持续与粉丝互动。



停下舞台活动多年的强仁，於前年3月在墨西哥举行粉丝见面会，正式展开复出演艺活动。今年他也陆续造访马尼拉、胡志明市、墨西哥市、利马、圣地牙哥、香港等地，再度与全球粉丝相见。



