IVE张员瑛遭记者当面骂「早点来吧」陷迟到风波！主办方出面还原真相：她早就到了，只因入场指示延迟

29日下午，IVE张员瑛出席在首尔圣水洞举行的高端羊绒品牌 BARRIE 新品上市活动，她比原定公布的时间稍晚一些抵达现场。

当时，一名疑似记者对张员瑛喊道：「员瑛啊～下次能早点来吗？」影片中，张员瑛听到后明显慌张，迅速离开现场。这段影片在网路上流传，各大社群平台也陆续出现标题如「张员瑛今天活动迟到被记者训斥」、「张员瑛因活动迟到登上新闻的日子」等文章。部分网友留言尖锐批评：「道歉很难吗？艺人是官员吗」、「天气又冷，在外面等也是会生气」、「上班迟到可以吗？完全没有职业意识」，事件因此引发迟到争议。

当天晚上，负责 BARRIE 活动的主办方就拍照区运作延误事件发表官方声明，并说明事件前后经过。主办方解释：「品牌方通知大使张员瑛的抵达时间为上午11点30分，而张员瑛本人在11点25分就已抵达活动场地正门并等候。」随后表示，由於门口无法停车，活动负责人请张员瑛稍作等待，因此她大约等待了10分钟，期间一直在等待入场指示。

主办方指出：「因活动方入场指示延迟，张员瑛并非原先通知的11点30分登场，而是在11点35分收到指示后登场。」同时，主办方向外界致歉：「对於在寒冷天气中等候的记者们再次表达歉意，也对因错误资讯对张员瑛造成困扰深感抱歉。」

随著主办方出面说明，也引发网友热议，网友纷纷表示：「到底是谁说的迟到了40分钟」、「长得漂亮，人气高是罪过」、「看来真的有很多人等著张员瑛犯错和错误..好恶心啊」、「我以爲等了一两个小时呢，原来是5分钟啊」、「疯子们！不要再管员瑛了」、「记者不道歉吗」、「一直叫他道歉的人都去哪了」等。



另外，张员瑛所属的组合 IVE 即将回归，将於下月9日下午6点发布先行曲〈BANG BANG〉，并於同月23日发行第二张正规专辑《REVIVE+》。



