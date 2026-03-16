柳演锡「通灵辩护」好看又好笑！Viu韩剧《神与律师事务所》狂飙11%收视夺冠，「黑道鬼附身」变脸演技引爆韩网

继「暖医安政源」、「霸总白司彦」之后，柳演锡又将带来新的「人生角色」！由 Viu 紧贴韩国播放的全新韩剧 《神与律师事务所》，开播即以全国 6.3% 起跳，第二集更直接冲上 8.7%，每分钟最高收视狂飙至 11.3%！柳演锡在剧中饰演「通灵大状」申二朗，因为误吸神堂香火而开启天眼，与「冷血律师」李絮 展开一场阴阳大战，首播即稳坐金土剧冠军宝座！

法庭变祭坛？ 柳演锡遭「黑道鬼」附身 反差演技笑疯网民

申二朗（柳演锡 饰）在母亲抚养下长大，好不容易考取律师证，却因检察官父亲的不光彩过往而遭到多家律所拒绝。 他自立门户创业，不料竟租到旧神堂旧址，意外招惹一群「赖著不走」的鬼魂。

不少观众表示，近期韩剧题材多倾向反映社会现实、语调偏向严肃，看久了难免感到疲累。而《神与律师事务所》巧妙地在法庭框架中融入奇幻元素，剧情节奏明快、毫不拖沓，在引发爆笑之余也兼具感人泪点，让人一口气看完仍意犹未尽，完全值得入坑！



***以下包含前2集关键内容！



首宗案件为医疗疏失案，申二朗为亡者李康枫（许城泰 饰）辩护，遭到对手——太白律师事务所韩娜贤（李絮 饰）恶意指控 ，不仅翻出李康枫曾为黑道成员，甚至谎称他涉嫌虐待女儿。 深爱女儿的李康枫怒不可遏，瞬间附到申二朗身上，令原本温文儒雅的二朗在法庭上瞬间变脸，狂飙方言脏话并横冲直撞，直到被韩娜贤绊倒、泼了一杯水才清醒。



英雄救美！「黑道大状」勇闯毒窟 共患难打动冷血律师

剧情不只爆笑更有惊险打戏！二朗本想烧掉符咒送走康枫，但面对其妻女最终心软，决定辩护到底。 二朗找上唯一证人 吴护士，利用自己同为「犯罪者子女」的伤痛与之共情，成功让她松口，得知医院纪录可能遭到变造。

二朗与姐夫 尹凤秀（全锡浩 饰）根据李康枫提供的线索成功找到关键证据EMR（电子医疗纪录），却发现已置身黑帮毒品据点，为寻找证据而来的 韩娜贤 也陷入危险。 生性善良的二朗不忍心撇下她，驱车撞门英雄救美，结果三人一起被俘。



当黑帮音乐响起、触发李康枫的「愤怒开关」，再次引发附身！满脸通红的二朗大喊「我是黑社会律师！」战力全开打趴全场，帅气程度满分！最后，天花板滴落的水让附身解除，二朗随即晕厥。

娜贤看著救了自己、甚至替她挡下殴打的二朗，生平第一次无法销毁对自己不利的证据。 最终医疗事故主治医师被捕，娜贤在记录满胜诉战绩的日记本上，写下了首场败诉。



泪点满满！父女阴阳告别 第二宗案件悬念爆发

二朗最后一次借出肉体，让康枫与女儿告别。 康枫温柔地安慰自责的女儿，告诉她「这不是你的错」，在离开人间前为女儿解开心结。



二朗原本以为撒了红豆和盐巴、挂上十字架就能太平，没想到办公室又出现一位漂浮在空中的女高中生。 她生前热爱跳偶像舞蹈、因从高楼坠落身亡，背后隐藏著什么真相？

此外，二朗父亲过世前似乎卷入不光彩的事件，而娜贤曾经有一个令她骄傲的姐姐，他们各自的身世内情，也让剧迷疯狂敲碗下一集。



《神与律师事务所》逢星期五、六晚10点20分於 Viu 上线，香港观众记得收看喔！



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