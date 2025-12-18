《2025 MBC演艺大赏》大震荡！朴娜勑恐中断9年连续获奖，Key卸任主持人，李伊庚或不参与

一年一度的《MBC演艺大赏》即将举行，网页已上线，照惯例率先公开「最佳CP赏」入围名单供观众投票，而近来两大话题人物朴娜勑与李伊庚都不在入围名单，虽然只是没出现在CP赏名单上，但已被各大媒体认为都不会出席也不会拿奖。

「最佳CP赏」入围CP包含《我独自生活》全炫茂与高成焕，《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）朱宇宰与Haha，《新人教练金软景》金软景与Inkhusi（인쿠시，蒙古籍），《全知干预视角》Tzuyang及其经纪人吴秀彬、《既然出生就环游世界4》旗安81、Dex、Pani Bottle与李施彦，《能稍微休息一下真是太好了》Boom与梁世炯。



许多媒体更加注意的是，朴娜勑和李伊庚应是完全被排出入围名单，不仅CP赏。要知道，朴娜勑长年都是MBC主力节目《我独自生活》灵魂人物，自2015年起，连续9年在《MBC演艺大赏》都因《我独自生活》有所斩获，甚至还有其他节目让她一次抱多奖回家。她因近日‎接踵而来的负面消息道歉并宣布暂停活动，不出席典礼，几乎可以确定将中断连续9年的获奖纪录。



而李伊庚的私生活争议可说仍在翻转，是真是假还有待厘清，关键是他和自己的招牌节目《玩什么好呢？》闹翻，传出因争议被逼迫下车（离开节目），在此前还有「逼迫吃面」让他形象大伤之事。李伊庚虽争议缠身，但仍来台湾参加《AAA 2025》颁奖典礼，‎节目伙伴里他唯独没感谢刘在锡，让刘在锡跟著卷入舆论‎。和节目闹翻，加上私生活争议还在发展中，李伊庚极有可能不会参与《演艺大赏》也无缘拿奖，否则李伊庚前三年都连续以《玩什么好呢？》拿奖。



除了上述两位，最新一名让《MBC演艺大赏》出现震荡的就是SHINee Key了，Key除了本业歌手活动外，在《我独自生活》的综艺表现也非常受欢迎。先前《MBC演艺大赏》上月便确定由全炫茂、张度练和Key共同主持，在Key卷入朴娜勑的「注射阿姨」非法医疗事件后，即有声音要求他和朴娜勑一同离开《我独》并卸下《演艺大赏》主持人之位。昨（17）日‎Key正式发声明道歉并宣布中断活动‎，MBC亦公开表示「尊重Key的意愿」，主持人剩全炫茂与张度练两人。



《我独自生活》与《玩什么好呢？》都是MBC招牌节目，年末之际发生那么多变动，继而影响到年末重要盛会《MBC演艺大赏》，想必是电视台和观众都始料未及的。《MBC演艺大赏》将在29日韩国时间晚间8点30分直播，CP赏会提前在26日深夜结束投票。

