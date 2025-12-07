李伊庚AAA獲獎感言「獨卻劉在錫」，被疑暗諷不滿？ 怒嗆：散佈謠言者我一定抓到！

李伊庚於6日在臺灣高雄舉行的「2025 亞洲明星盛典（AAA）」上獲得了 AAA 最佳選擇獎，發表感言時公開提及了圍繞自己的私生活謠言，並在感謝對象中唯獨漏掉劉在錫，引起討論。

李伊庚先對主辦方和所屬社表達感謝，接著說：「這句話可能不太適合在頒獎典禮上說，但我還是鼓起勇氣說出來：最近對我來說，就像是遭受了天氣預報中沒有的冰雹一樣。」他接著表示：「嫌疑人正透過我們公司的電子郵件發送道歉和請求寬恕的郵件。 我一定會抓住他。」

他含蓄地提到了自己退出 MBC 綜藝節目《玩什麼好呢？ 》，說：「《SNL Korea》在看嗎？ 我現在星期四休息了。」（註：《玩什麼好呢？ 》通常在星期四拍攝）。 隨後，李伊庚說道：「我很想念 HAHA 哥，宇宰哥。 謝謝你們。」但沒有提到劉在錫的名字，引起了人們對其意圖的好奇。



李伊庚近期因關於私生活謠言的擴散而陷入爭議。 自稱德國女性的A某今年10月公開數張照片和對話記錄，聲稱曾與李伊庚互發過性暗示資訊，後來說是使用AI偽造的，但之後又改口說「AI 是謊言」。對此，李伊庚上月21日透過IG表示已經報案並完成原告陳述，表示A某身份不明，數月前就曾給公司發來恐嚇郵件，反復出現又消失。 公司曾安慰他說，沒有必要對虛假事實進行真假攻防。

同時，對於爭議爆發後退出固定出演的 MBC《玩什麼好呢？ 》，李伊庚也表達了不滿：「雖然只過了一天就說內容是捏造的並消失了，但因為這件事，我被建議退出綜藝節目，於是我們選擇了自行退出。」節目主力劉在錫未對李伊庚的退出親自發聲，部分觀眾因此提出質疑。最終，該節目製作單位出面，詳細解釋了李伊庚退出節目時的具體狀況，並公開致歉，這場風波才暫時平息。



對於李伊庚在AAA頒獎典禮的發言，很多網友猜測單獨漏掉劉在錫是否出於不滿情緒、進行「無聲狙擊」，但仍認為十分輕率、拉低好感度，。

