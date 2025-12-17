太侮辱人！朴娜勑与经纪人决裂内幕曝光：豪宅失窃案演成宫心计，前男友设局「骗员工个资」当贼办

韩国综艺主持人朴娜勑（朴娜莱）近日卷入「对经纪人耍大牌、职场霸凌」争议，而外界也逐渐拼凑出整起风波的导火线，竟是今年4月朴娜勑家中发生的窃盗案。 朴娜勑方面当时竟将身边工作人员视为小偷嫌疑人，并将其个人资料提交给警方，导致团队关系彻底破裂。

YouTuber李镇浩在最近上传的「朴娜勑55亿韩元住宅窃盗案真相」的影片中揭露：「今年4月发生的朴娜勑窃盗案，正是（经纪人提出问题的）决定性事件。」李镇浩指出窃案发生隔天，朴娜勑的前男友A某向警方报案。 当时朴娜勑虽未受伤，但包括高价珠宝在内的多件物品遭窃，损失金额据传达数千万韩元。 由於当时出现「内部人员作案嫌疑」的报导，引发轩然大波。

当时能进出朴娜勑住所的内部人员，包括2名经纪人与1名造型师，共3人。 问题在於这3人均未签订劳动契约，也没有四大保险（即韩国社会保险）。李镇浩分析：「如果其中一人被确认为真凶，那么『连劳动契约都没签的员工竟能自由进出住宅』这件事本身，对朴娜勑来说无疑是致命打击。」他接著透露：「於是A某出面，以『为了签订劳动契约需要』为由，向2名经纪人和造型师索取亲笔写下的姓名、身份证字号、住址等个人资料。这3人以为真的是为了签约，便顺从地亲手写下相关个人信息。 然而A某却将这些个人资料作为本案嫌疑人的参考资料提交给了警方。」



李镇浩也还原了经纪人与造型师如何发现此事。 他表示：「最初报案人是A某。 当时窃盗案被大幅报导，若A某身份曝光，可能引发朴娜勑的恋爱绯闻。 因此A某将联系权限转移，称『以后与调查官的沟通，还是透过经纪人比较好』。 之后经纪人直接联系承办调查官，请对方『有关调查内容请告知我』，却从调查官那里得到『你们本身也在嫌疑名单上，无法转为报案人身份』的回覆。」

李镇浩强调这些行动都是出自A某的意图，并表示：「当事人们得知自己以为是为了雇佣契约而提供的个人资料，竟被用作怀疑自己的证据，感到极大的背叛感。」最终实际调查结束后，被捕的嫌犯是与朴娜勑毫无关系的第三方外部人士。李镇浩分析，在此过程中经纪人们的劳动契约与四大保险问题，虽已在内部被凸显，却迟至9月才获得解决，这一点让经纪人们彻底心寒，成为无法挽回的关键。



另外，影片中李镇浩还提及前经纪人们离职时要求的金额约为公司营收的10%，换算下来大约落在 4~5 亿韩元左右，这样的要求「与其说是单纯的威胁或勒索，不如说更接近一开始就约定好的分润结构，现在只是要求结算」。 对於年营收动辄数十亿、同时还持有价值数十亿不动产的顶级综艺主持人来说，这笔钱当然不是小数目，如果在一开始就妥善处理，「或许反而能成为守住演艺事业的一笔『保险费』」。 如今选择强硬对抗，所付出的代价正变得愈来愈沉重。



整起事件从一桩窃案，揭开了知名艺人与工作团队之间长期的权利不对等与信任破裂，在韩国演艺圈投下一枚震撼弹。

