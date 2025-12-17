SHINee Key 承认「注射阿姨」非法医疗争议！正在反省自己的无知，宣布中断所有活动

SHINee 成员 Key 时隔12天就「注射姨母」的争议进行解释，承认接受治疗并宣布中断活动。

Key 的经纪公司SM娱乐今日（17日）发表正式立场表示：「由於海外巡演行程及活动，需要与很多相关人士进行沟通，因此未能第一时间表明立场，对此我们感到很抱歉。」

对於 Key 和「注射阿姨」李某之间的关系，SM娱乐解释：「 Key 在熟人的推荐下，曾前往李某工作的江南区医院并认识对方，当时以为他是医生。之后 Key 也持续在相关医院接受治疗，近期因不便前往医院的情况下，曾在家里接受几次治疗。Key 一直以为李某是医生，且对方也未做任何说明，因此未意识到在家治疗可能成为问题。」

SM娱乐表示：「直到最近爆发的李某医疗执照争议后，Key 才首次得知对方不是医生的事实，对此感到非常混乱，正在深刻反省自己的无知。」同时表示：「 Key 已充分认知到此次事件的严重性，决定退出目前已排定的所有行程和正在出演的节目。」



Key 也透过 IG 发文致歉表示：「最近关於我的相关传闻，让很多人担心了，我真心向大家道歉。我自己在得知这些新事实后也感到混乱和惊慌，未能及时整理立场并说明今后的应对方式，对此也深感抱歉。」他接著说：「我一直认爲自己能远离这些事情，但这种想法好像让我未能更谨慎地审视周围，对於信任我、支持我的很多人感到抱歉和羞愧。对於这次的事件，我会尽我所能、负责地去面对和处理，同时我也会花时间再次反省自己和周围的一切，再次向大家致以诚意的道歉。」

此次争议因艺人朴娜勑被爆出给「注射姨母」李某接受注射、输液等非法医疗服务而浮出水面。事件曝光后，与李某关系密切的多名艺人接连被点名，风波持续扩大。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻