不希望再有人受傷！朴娜勑親上陣發表最終聲明：「將冷靜進行法律程序，全面中斷所有活動」

今日最新（16日），YouTube 頻道「白恩英的黃金時間」上傳了一部題為「不希望再有人受傷或引發不必要的爭議」的影片。片中是關於近期陷入爭議的喜劇演員朴娜勑所發表的官方立場。

朴娜勑表示：「我非常重視最近發生的一系列事件，這些事件給很多人帶來了擔憂和疲憊。因此，我主動退出所有節目。我做出這個決定，是希望不再給製作團隊與同事帶來混亂或負擔。」



她接著表示：「對於目前被提出的相關事項，仍有需要冷靜釐清事實關係的部分，因此正在進行法律程序。在此過程中，我不會再發表任何評論或解釋。」

朴娜勑強調：「這並非個人情感或人際關係的問題，而是必須透過正式程序，客觀加以確認的事項。這個決定並不是為了指責誰、或追究責任，而是排除情緒與個人判斷，交由程序來整理與釐清。」



她也表示：「目前流傳著各式各樣的說法，但我不希望再有人因此受傷，或演變成不必要的爭議。因此，我決定暫時全面中斷活動，專心整理這起事件，並反思自己的責任和態度。」

最後，朴娜勑低頭致意表示：「需要時間的事情，我會冷靜交由程序處理。感謝一直以來珍惜、支持我的許多人，也為了不再引發更多爭議，這支影片之後，我將不再就此事發表任何相關言論。」



此前，朴娜勑的前經紀人 A 某與 B 某，近期向法院申請對朴娜勑的不動產進行假扣押申請，並預告將提出損害賠償訴訟。兩人爆料稱，曾遭受特殊傷害、職場霸凌、性騷擾、代為開立處方、以及個人費用支付延遲等多項損害。之後又爆出了「注射阿姨」與「點滴阿姨」等各種非法醫療事件，波及到許多藝人，事情也越演越烈。

＊相關報導：【非法醫療】朴娜勑「點滴阿姨」終開口：不是醫護人員！施術只為「賺小菜錢」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞