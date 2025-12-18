收视翻倍攀升！郑敬淏《公益律师》5大看点：精明法官被迫转行「不赚钱律师」，温暖法庭战治愈人心

tvN 周末电视剧《公益律师》以一位功利主义法官在跌落谷底后，以从未想过的方式「重生」的故事为主轴，在近期偏向冷酷的法庭和犯罪剧中，带来了一股和煦的暖流。 该剧以4.5%收视开播，仅仅播至第4集，全国收视率便翻倍冲上8%、最高更达9.2%，刷新了自身最高纪录。

这部剧专心办案、不谈恋爱（目前为止）的剧，究竟有何魅力？ 让我们一起拆解！



【看点一】郑敬淏人设讨喜：圆滑世故却隐藏温柔真心

主角姜大卫（郑敬淏 饰）是前途无量的精英法官，百战百胜、精明圆滑，惊人地以高中学历在司法体系内一路晋升，被民众视为「国民法官」，距离梦想的大法官之位仅一步之遥。 因被栽赃收贿而被迫离开公职后，所幸获得老同学吴贞仁（李裕英 饰）收留，转任大型律所的「公益律师」，专门处理赚不到钱的弱势群体案件。

姜大卫一开始仍表现出高傲、唯利是图、缺乏同理心的嘴脸，甚至无视身障人权议题。 然而，随著剧情推进，观众发现他的毒舌背后藏著洋葱：表面讨厌委托人的狗，其实是因为童年被咬留下恐惧，但年幼的他仍忍痛为狗狗求情; 对钱的执著，实则因为母亲在贫穷和病痛中去世，临终愿望是希望他出人头地; 看不惯女同事朴喜悦（苏珠妍 饰）讲话时习惯打手势，却在得知她父母是聋哑人时，为自己的无知和傲慢感到深深愧疚。



即便如此，姜大卫对「赢」有著无限的执著，尤其擅长运用多年积累的人脉和内幕，从法理之外的角度攻破对方防线，出人意料地赢下看似不可能的官司，让观众感到喜悦畅快。 在经历各种案件后，姜大卫逐渐展露了内心的人性温情和正义感，同时，爱出风头的模样也极具喜剧效果，为剧情奠定轻松基调。

饰演律师「刘兰熙」的徐慧原，对郑敬淏称赞不已：「郑敬淏是最好的领导者。 姜大卫的台词量非常惊人，他不但全部背下来且不显露疲态，还细心照顾每一个人，让我深受感动。」



【看点二】案件峰回路转：聚焦社会最边缘的角落

法庭题材韩剧不在少数，仅今年就有《瑞草洞》和《梦想成为律师的律师们》，去年也有大热的《好搭档》和加入奇幻元素的《来自地狱的法官》。 《公益律师》最大的不同之处，在於首次将镜头对准了其他电视剧未曾探讨过的「大型律所公益专责律师」，聚焦社会弱势群体——流浪犬、身障儿童、外籍女性等，那些因没钱而无法获得法律援助的人们。



姜大卫在公益诉讼组接到的第一个案件里，委托人不忍心让宠物狗回到虐待它的原主人身边，然而在法理层面完全没有胜算。 姜大卫运用法官时期累积的人脉与人情世故，在法庭之外巧妙逼迫原告撤诉，成功帮助狗狗留在了真心爱它的人身边，令人赞叹不已。

第二起委托案件更加离奇，委托人居然要起诉「老天爷」！小男孩天生有身体障碍、单身母亲更是贫困孤儿，他认为老天爷不该让自己出生，愤而求偿。 面对如此抽象的诉求，公益诉讼组将如何应对呢？ 答案十分出人意料，就在第四集结尾！



【看点三】团队成员各有所长

公益诉讼组四位成员个性鲜明，各自发挥强项。朴喜悦极具正义感和钻研精神，坚信法律必须守护人民，主动调来公益诉讼组后，感受到了久违的心跳。 刘兰熙是战斗力担当，也能为了卧底调查而厚著脸皮假装高中生XD蒋英实（尹那武 饰）不愧於发明家的名字，是手工打造各种道具的奇才，拥有身障人权经验。 黄俊宇（姜亨硕 饰）热衷於跑外勤，是团队中唯一渴望离开的「生计型」律师，对姜大卫十分崇拜。



【看点四】真法官亲自操刀，剧情余韵深厚

《公益律师》剧本由前法官文裕皙（代表作《恶魔法官》《汉摩拉比小姐》）操刀，真实度极高。 剧名「Pro Bono」源自拉丁语，直译「为了公众利益」，指专业人士为了「公益」免费提供才能，在韩国法律界是真实存在的制度。

苏珠妍在发布会上一度痛哭，表示这部剧展现了「尽管如此」的精神：「也许很多人觉得『光靠我一个人能改变什么？』这部剧告诉大家：『即便只有我行动，也能改变这个世界』。」导演金声允则坦言，在拍摄朗读判决书的戏份时曾罕见地落泪，内心感慨这就是大家「渴望听到的故事」。



【看点五】惊人伏笔引爆猜测

目前最令观众揪心的有两大悬念：收留姜大卫的吴贞仁竟然与栽赃者同乘一辆车，究竟背叛者是谁？ 第4集结尾，朴喜悦收到匿名讯息举报大卫收贿，刚建立的信任是否会土崩瓦解？

此外，姜大卫的过往也令人好奇。 当朴喜悦主张公益律师的职责是帮助永远不会赢的人，姜大卫似乎回忆起过去，严肃地说：「你凭什么觉得我会不知道这些呢？」在一次法庭辩护中，姜大卫提到母亲受伤却对儿子隐瞒的案例，也让人怀疑与他的亲身经历有关。



下集预告里，公益诉讼组迎来了新案件：一位女子要求离婚，但姜大卫察觉到背后另有隐情。 《公益律师》第5集将於本周六更新，海外观众可在Netflix同步追看。



