李伊庚的爆料者公開更多露骨私訊！稱「我從沒見過E罩杯」再度引爆爭議

爆料演員李伊庚私生活的德國人A某，持續進行追加爆料，再度引發網上熱議。

今天（12日）A某在自己的SNS上寫下：「如果還有人覺得是AI的，請舉手。（真的最後一次）如果這是真的，其他KakaoTalk對話應該也是真的吧？我也覺得很尷尬，但沒辦法。」並上傳了據稱是與李伊庚對話的1分鐘截圖影片。



影片中包含了推測為李伊庚的男性與A某之間的訊息內容。A某於2024年1月率先聯絡李伊庚，寫道：「你是我的理想型。你介意我是個外國人嗎？」接著又說：「李伊庚你長得很帥，性格也好，而且事業有成。」對此，該男性回覆：「你的韓文真的很好。你是哪裡人？」

兩人之後以照片和語音訊息繼續對話。其後，該男性傳來包含私密內容的訊息，例如：「如果你好奇的話，就給我看看」、「看到你的胸部後，對話居然發展到這種程度，真是不可思議」、「尺寸是多大呢？」、「E罩杯嗎？」、「我這輩子都沒見過」



今年10月，A某是近期透過Naver部落格和SNS提出李伊庚私生活傳聞的人。他以「公開李伊庚先生的真實面貌」為題上傳文章，並發布據稱是與李伊庚的私下訊息，包括KakaoTalk對話等。對話內容中包含不雅言詞與露骨性暗示等內容。

然而，他又曾表示自己公開的資料是用AI操作的，但隨後又翻轉說法：「我當時很害怕，所以說一切都是謊言。我從未以那種方式使用AI，我上傳的證據都是真的。」

李伊庚方面則反駁A某的主張「完全不是事實」。李伊庚所屬公司表示：「針對近期在網路社群與SNS上刊載及散播的相關事項，因為散布虛假事實與惡意謠言造成的損害，已準備採取法律措施。」公告了將進行法律應對。



李伊庚已於11月向首爾江南警察署提交對A某的恐嚇及散布虛假事實毀損名譽的告訴狀。他在SNS上表示：「一位自稱我也不知道是誰的德國人，總是出現又消失，每一刻都讓我怒火中燒。」

A某於11月26日出演《演藝背後總統》頻道接受訪問。他就目前被告狀況表示：「我還沒有收到任何文件。暫時打算先靜觀其變，不再發文了。我希望事情能安靜地過去，也有點後悔。很抱歉把事情鬧得這麼大。」

之後，李伊庚近期在一個頒獎典禮舞台上表示：「感覺就像被天氣預報裡沒提到的冰雹砸中了一樣。嫌犯正在向我們公司信箱發送道歉和求情郵件。無論如何，我都會抓住他。」以強烈語氣引發關注。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞