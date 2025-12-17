亚当夫妇2025版〈我们相爱了〉来了！佳人感性道「久等了吧」，粉丝喊「谢谢赵权一直守护佳人」

经典明星恋爱综艺《我们结婚了》中，人气数一数二的「亚当夫妇」真的回来了！去年10月两人在路上偶遇，拍了甜度破表的人生四格照后，就像「复婚」般时不时就放闪，今年圣诞节还要带给粉丝礼物，翻唱定情曲〈我们相爱了〉！

「是怎样的心意呢，你和我／一样的心意吗，你和我／对我来说有一件／肯定的事是／在一起的时候／才会想笑／是爱情吗，你和我／一样的心意吗，你和我／我们相爱了／可以这样说吗……」



歌曲发布前，两人公开了一段采访。赵权和佳人久违向大家打招呼，说睽违了16年，不过佳人强调不是说他们彼此16年不见，两人可是常常见面的。若说两人16年前的〈我们相爱了〉是青涩、是稚嫩，现在的就是更加成熟、稳重。采访画面可见原曲作曲家兼制作人，佳人所属女团Brown Eyed Girls的队友JeA，回来再次担任制作人。



由於佳人因负面消息淡出演艺圈一阵子，她坦言已三、四年没走进录音室，但见到权儿就放心了许多，说：「我们就是无可避免的关系吧！」（命中注定？）赵权同样欣慰佳人看到自己就消弭了紧张，「每次见面都会很安心，我们就是这么舒服的关系」。佳人还说：「粉丝应该也期待了很久我身为歌手的模样，想先透过这首和权儿一起的合唱曲，带给大家安慰。」赵权补充：「下了很大的决心吧？我们真的下了很大的决心。」



粉丝当时看了这段采访便感动不已留言「谢谢你守护在佳人姐姐身边，赵权！」、「所以什么时候要结婚啊等了16年」、「两人依旧如故」、「也很高兴见到短暂露脸的作曲家JeA姐姐，真的想起了当年〈我结〉录音时……回忆都涌上来了要疯了」、「谢谢佳人姐姐再出来」、「疯了赵女婿！回忆都涌上来，再拍《我们再婚了》吧」……等等。



2025版〈我们相爱了〉释出后，肯定会引发更大的回响吧！赞同亚当录新节目《我们再婚了》！

