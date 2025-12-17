SHINee Key 承認「注射阿姨」非法醫療爭議！正在反省自己的無知，宣佈中斷所有活動

SHINee 成員 Key 時隔12天就「注射姨母」的爭議進行解釋，承認接受治療並宣佈中斷活動。

Key 的經紀公司SM娛樂今日（17日）發表正式立場表示：「由於海外巡演行程及活動，需要與很多相關人士進行溝通，因此未能第一時間表明立場，對此我們感到很抱歉。」

對於 Key 和「注射阿姨」李某之間的關係，SM娛樂解釋：「 Key 在熟人的推薦下，曾前往李某工作的江南區醫院並認識對方，當時以為他是醫生。之後 Key 也持續在相關醫院接受治療，近期因不便前往醫院的情況下，曾在家裡接受幾次治療。Key 一直以為李某是醫生，且對方也未做任何說明，因此未意識到在家治療可能成為問題。」

SM娛樂表示：「直到最近爆發的李某醫療執照爭議後，Key 才首次得知對方不是醫生的事實，對此感到非常混亂，正在深刻反省自己的無知。」同時表示：「 Key 已充分認知到此次事件的嚴重性，決定退出目前已排定的所有行程和正在出演的節目。」



Key 也透過 IG 發文致歉表示：「最近關於我的相關傳聞，讓很多人擔心了，我真心向大家道歉。我自己在得知這些新事實後也感到混亂和驚慌，未能及時整理立場並說明今後的應對方式，對此也深感抱歉。」他接著說：「我一直認爲自己能遠離這些事情，但這種想法好像讓我未能更謹慎地審視周圍，對於信任我、支持我的很多人感到抱歉和羞愧。對於這次的事件，我會盡我所能、負責地去面對和處理，同時我也會花時間再次反省自己和周圍的一切，再次向大家致以誠意的道歉。」

此次爭議因藝人朴娜勑被爆出給「注射姨母」李某接受注射、輸液等非法醫療服務而浮出水面。事件曝光後，與李某關係密切的多名藝人接連被點名，風波持續擴大。

