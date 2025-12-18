《2025 MBC演藝大賞》大震盪！朴娜勑恐中斷9年連續獲獎，Key卸任主持人，李伊庚或不參與

一年一度的《MBC演藝大賞》即將舉行，網頁已上線，照慣例率先公開「最佳CP賞」入圍名單供觀眾投票，而近來兩大話題人物朴娜勑與李伊庚都不在入圍名單，雖然只是沒出現在CP賞名單上，但已被各大媒體認為都不會出席也不會拿獎。

「最佳CP賞」入圍CP包含《我獨自生活》全炫茂與高成煥，《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）朱宇宰與Haha，《新人教練金軟景》金軟景與Inkhusi（인쿠시，蒙古籍），《全知干預視角》Tzuyang及其經紀人吳秀彬、《既然出生就環遊世界4》旗安81、Dex、Pani Bottle與李施彥，《能稍微休息一下真是太好了》Boom與梁世炯。



許多媒體更加注意的是，朴娜勑和李伊庚應是完全被排出入圍名單，不僅CP賞。要知道，朴娜勑長年都是MBC主力節目《我獨自生活》靈魂人物，自2015年起，連續9年在《MBC演藝大賞》都因《我獨自生活》有所斬獲，甚至還有其他節目讓她一次抱多獎回家。她因近日‎接踵而來的負面消息道歉並宣布暫停活動，不出席典禮，幾乎可以確定將中斷連續9年的獲獎紀錄。



而李伊庚的私生活爭議可說仍在翻轉，是真是假還有待釐清，關鍵是他和自己的招牌節目《玩什麼好呢？》鬧翻，傳出因爭議被逼迫下車（離開節目），在此前還有「逼迫吃麵」讓他形象大傷之事。李伊庚雖爭議纏身，但仍來台灣參加《AAA 2025》頒獎典禮，‎節目夥伴裡他唯獨沒感謝劉在錫，讓劉在錫跟著捲入輿論‎。和節目鬧翻，加上私生活爭議還在發展中，李伊庚極有可能不會參與《演藝大賞》也無緣拿獎，否則李伊庚前三年都連續以《玩什麼好呢？》拿獎。



除了上述兩位，最新一名讓《MBC演藝大賞》出現震盪的就是SHINee Key了，Key除了本業歌手活動外，在《我獨自生活》的綜藝表現也非常受歡迎。先前《MBC演藝大賞》上月便確定由全炫茂、張度練和Key共同主持，在Key捲入朴娜勑的「注射阿姨」非法醫療事件後，即有聲音要求他和朴娜勑一同離開《我獨》並卸下《演藝大賞》主持人之位。昨（17）日‎Key正式發聲明道歉並宣布中斷活動‎，MBC亦公開表示「尊重Key的意願」，主持人剩全炫茂與張度練兩人。



《我獨自生活》與《玩什麼好呢？》都是MBC招牌節目，年末之際發生那麼多變動，繼而影響到年末重要盛會《MBC演藝大賞》，想必是電視台和觀眾都始料未及的。《MBC演藝大賞》將在29日韓國時間晚間8點30分直播，CP賞會提前在26日深夜結束投票。

